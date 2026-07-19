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Najljepši momenat Mundijala: Englezi stopirali dodelu medalja, tražili još jednu bronzu da je daju baš njemu

Najljepši momenat Mundijala: Englezi stopirali dodelu medalja, tražili još jednu bronzu da je daju baš njemu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Džejson Stil je završio Mundijal sa bronzanom medaljom oko vrata, iako nije bio na spisku Engleske za Svjetsko prvenstvo.

Džejson Stil dobio medalju za treće mjesto iako nije na spisku Engleske Izvor: Reddit/r/soccer

Sjajnu scenu vidjeli smo nakon meča Engleske i Francuske za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Pobedila je Engleska poslije vrlo haotične utakmice 6:4 (4:0), a onda su krenule da se dijele bronzane medalje. Jednu od njih dobio je fudbaler koji nije bio na spisku selektora Tomasa Tuhela i koji nikada nije obukao dres seniorske selekcije Engleske.

U pitanju je golman Džejson Stil koji je, iako van spiska od 26 igrača, proveo cijeli turnir sa ekipom i njegovi saigrači su stopirali ceremoniju dodjele medalja da bi se i on popeo na podijum, a onda mu je Džordan Henderson okačio medalju oko vrata. Pogledajte taj momenat:

Pogledajte

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Džejson Stil prima medalju na Svetskom prvenstvu
Izvor: Reddit/r/soccer
Izvor: Reddit/r/soccer

Ko je Džejson Stil i zašto je na Mundijalu?

Džejson Stil ima 35 godina i najpoznatiji je kao dugogodišnji golman Midlzbroa za koji je branio od 2007. do 2015. Bio je u to vrijeme član svih mlađih selekcija Engleske i igrao je na Olimpijskim igrama 2012. a slat je na pozajmice u Nortempton i Blekburn. Kupio ga je Blekburn i nakon toga Sanderlend, a od 2018. je rezervni golman Brajtona.

Selektor Tomas Tuhel ga je pozvao u martu 2026. godine za prijateljske mečeve sa Urugvajem i Japanom i na kraju je došao kao trening golman na turnir. Bila je i ideja da bude u 26 igrača kao specijalista za penale, ali se na kraju odustalo od toga. Ipak, saigrači su se potrudili da i on, koji je cijele pripreme i turnir bio uz tim, dobije svoju medalju.

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Tagovi

Mundijal 2026

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