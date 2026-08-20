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Crvena zvezda krenula po golgetera Francuske: Bio na korak od Lacija, sad stiže u Beograd?

Crvena zvezda krenula po golgetera Francuske: Bio na korak od Lacija, sad stiže u Beograd?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je naciljala pojačanje. Riječ je o Bambi Dijengu jednom od najboljih napadača Lige 1

Crvena zvezda dovodi bambu dijenga Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Crvena zvezda se priprema za važan meč protiv Viktorije u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali radi i van terena. Navodno, klub iz Ljutice Bogdana poslao je ponudu za Bambu Dijenga (26), napadača koji važi za jednog od najboljih u Ligi 1.

Senegalac je postao želja crveno-bijelih, a tu vijest prenio je dobro obaviješteni Jagiz Sabondžoglu. Riječ je o momku koji je toliko pažnje privukao u minuloj sezoni da je bio i na korak od prelaska u Lacio. Međutim, transfer između Senegalca i italijanskog kluba nije realizovan jer igrač nije prošao medicinske preglede. Lacio nije bio jedini zainteresovan za talentovanog igrača, navodno su ga željeli i Sevilja, Trabzon, Real Betis...

Trenutno nisu poznati detalji ponude srpskog kluba, ali jasno je da je riječ o igraču koji bi mnogo pomogao Albertu Rijeri u tranziciji Crvene zvezde. Minula sezona to obećava, Senegalac je u Francuskoj na 26 utakmica postigao 16 golova za Lorijan.

Dijeng je karijeru započeo u Olimpiku iz Marselja, ali je pravu šansu dobio tek u Lorijanu. Njegov dolazak u Crvenu zvezdu značio bi zamenu za Bruna Duartea ili Džeja Enema, o čijim se odlascima glasno govori u posljednje vrijeme.

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Priča za medalju: Nenad Peruničić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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