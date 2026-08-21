Kako su Partizanovi golmani postali tema: I zašto poruka Saše Ilića iz Španije neće pomoći

Saša Ilić je pred važnom odlukom i očekuje se da je on donese i "presiječe".

Izvor: MN PRESS

Da Marko Milošević (35) nije istrčao pri drugom golu Hetafea, njegov nastup u predgrađu Madrida vjerovatno ne bi bio tema. Kao ni njegova reakcija i propust čitavog tima pri trećem golu Španaca, primljenog tako da Saša Ilić "nije htio ni da priča o tome". Na žalost svih, a prije svega Miloševića, mjesto golmana Partizana ipak jeste tema i iako nije najveći problem u igri, veoma brzo je postalo prioritet.

Saša Ilić je rokadom Miloševića i Miloša Krunića (29) ovog ljeta promijenio golmana "Parnog valjka" u odnosu na prošlu sezonu i djelovalo je do prije samo nekoliko dana da se dugoročno opredijelio za "jedinicu". A, onda se ispostavilo da nije, pa i da uopšte ne odlučuje o tome.

Krunić je ovog ljeta branio kroz evropske dvomeče protiv UNA Štrasena i Tobola, a u Superligi je preuzeo rukavice poslije kiksa crno-bijelih protiv Zemuna i nosio ih do poraza protiv IMT-a. Poslije toga je odlučeno da se Milošević vrati u odlučujućoj fazi ljeta i sezone i to nije pomoglo nikome, ni Miloševiću, ni Iliću, ni Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Napadač Radničkog 1923 Uroš Sremčević savladao ga je udarcem iz pozicije u kojoj nije bio najveći krivac, a onda je tri puta vadio loptu iz mreže u Španiji, gdje je počeo meč u dobrom ritmu.

Da li će poslije tih poraza Milošević nazad na klupu, čime bi konfuzna situacija vjerovatno bila samo produžena?

U četvrtak uveče saznali smo da nije Ilić taj koji odlučuje ko će braniti. Rekao je novinarima otvoreno da se za to pita trener golmana Nemanja Jovšić, da je to njegova praksa i samim tim potpuno stao iza odluke svog saradnika, dugogodišnjeg učitelja Partizanovih "jedinica".

Međutim, upravo tu može nastati konfuzija.

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U najvažnijoj fazi sezone, u mečevima najvećeg uloga i tenzije, navijači Partizana bez dileme najviše vjeruju Saši Iliću i u Sašu Ilića. Aplauzi ekipi i poslije poraza i loših igara ne dovode se i dalje u pitanje, u najvećoj mjeri upravo zbog Ilića. A, kada je tako i kada su Ilićev pečat i veliko ime zašiveni za dres ovog tima, očekuje se da on vuče najvažnije poteze, a pitanje golmana je jedno od najbitnijih, posebno u komplikovanoj situaciji kakva je trenutna.

Ako zaista Ilić ne bude taj koji će da presiječe sada već tešku odluku ko je golman, nastaće paradoks u kojem je najveća odgovornost na njemu, dok tako važnu stvar prelama neko drugi.

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Pogledajte 00:34 Marko Milošević raspalio Grobare pred derbi: Sve proključalo kad je izašao na Marakanu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)