Fudbaleri Partizana ne znaju da igraju kada imaju igrača više na terenu, pa njihovi nastupi češće liče na termin rekreativaca nego na ekipu kojoj je ostvarivanje rezultata primarni cilj.

Izvor: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Partizana poraženi su na gostovanju u Madridu, a španski Hetafe je golovima u samom finišu meča stigao do ubjedljive prednosti (3:1) pred beogradski revanš. Navijače crno-bijelih mora da zaboli što su drugi i treći gol primili sa igračem više i to nakon nekoliko propuštenih prilika da stignu do prednosti u meču koji je mogao da im promijeni sezonu.

Nije ovo prvi put u sezoni da Partizan ne može da iskoristi brojčanu prednost na terenu. Poraz od Hetafea stigao je samo nekoliko dana nakon što je kragujevački Radnički slavio u Humskoj sa igračem manje. Iako je tim Feđe Dudića oko 60 minuta igrao sa jednim fudbalerom manje, u takvom odnosu snaga postigli su gol preko Uroša Sremčevića i zatim sačuvali svoju mrežu netaknutom.

Partizan je primio gol i protiv Mačve iz Šapca, samo nekoliko minuta nakon što je taj tim ostao sa igračem manje. Crno-bijeli su imali prednost koju je neutralisao Milan Vidakov, ali su fudbaleri Partizana nekako uspjeli da pobijede - golovima u samom finišu utakmice. Treba napomenuti i da su treći gol na tom meču fudbaleri Partizana postigli nakon što je isključen Demba Sek, pa se igralo 10 na 10.

Vidi opis Partizan ne zna da igra 11 na 10: Džaba više nogu, ako je problem u "glavi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Od početka sezone Partizan se četiri puta našao u situaciji da ima igrača više od protivnika i čak tri puta su njegovi rivali profitirali zbog toga! Ako ne računamo nejaki UNA Štrasen iz Luksemburga, koji je pri rezultatu 2:0 u Humskoj ostao bez Edisa Agovića u 51. minutu, pa primio još dva gola do kraja meča - svi ostali su Partizanu dali gol dok ih je bilo manje na terenu.

Kao što smo već rekli, Mačva je sa igračem manje izjednačila i "zakuvala" meč u Šapcu, dok su Radnički i Hetafe pobijedili crno-bijele iako su brojčano bili nadjačani. Ne ide crno-bijelima na početku nove sezone ni kada imaju igrača manje jer smo i to mogli da vidimo. IMT je u Humskoj prvo stekao brojčanu prednost zbog crvenog kartona Aleksa Zekovića u ranoj fazi meča, a onda i došao do pobjede (2:1) u derbiju kola.

Šta je problem Partizana?

Sada smo već došli u situaciju da se navijači crno-bijelih iz utakmice u utakmicu pitaju kako je moguće da tim postane lošiji od protivnika, kada ostane sa igračem više na terenu! Partizan je tokom drugog dijela meča u Madridu prikazivao sasvim pristojnu partiju, imao šanse da stigne do prednosti, trčao podjednako dobro kao jedan od najboljih španskih timova, vjerovatno već potajno i maštao o punim tribinama u Humskoj narednog četvrtka, a onda... Sumrak.

Teško je to pripisati fizičkoj pripremljenosti, ne djeluje Partizan nespremno da se trka. Vjerovatno je najveći problem mentalni pristup mečevima. Kao da se u najvažnijim trenucima utakmice - pa i sezone - koncentracija fudbalera crno-bijeli toliko strovali da oni postanu neprepoznatljivi. I to mnogo košta.

Remi protiv Zemuna u Superligi Srbije kada su dva puta imali prednost i gol za 2:2 primili gol u nadoknadi, protiv tima kojem je to jedini bod u prvih pet, pa poraz od IMT-a sa igračem manje i od kragujevačkog Radničkog sa igračem više pokazuju da je Partizan psihički nespreman za takmičarske mečeve i ostvarivanje rezultata. Kao da je sve igra, kao da za sve postoji druga šansa, kao da golovi, pobjede i bodove nisu uopšte bitni.

Mladim fudbalerima bi to možda i moglo da se toleriše, ali Partizan više nije (samo) mlad tim. Stefan Mitrović (36) i Marko Milošević (35) su već u završnim fazama karijere, Idrisu Baba (30) Že (26), Stefan Milić (26) i Demba Sek (25) nisu igrači od kojih se očekuje da napreduju u budućnosti, a ne može se reći ni da je Milan Vukotić (23) neiskusan nakon svega što je prošao u karijeri. Prosjek godina Partizanove startne postave u Madridu bio je gotovo 26!

Takva ekipa morala bi da bude mnogo spremnija za takmičarski fudbal, sa mnogo više želje da dođe do pozitivnog rezultata. A gdje je bila bolja prilika nego protiv rivala sa malo evropskog iskustva, koji na svom stadionu čuje samo pjesmu Grobara i u finiš meča ulazi sa igračem manje?

Šta čeka Partizan?

Umjesto da iz Madrida donesu pobjedu ili barem remi, igrači Partizana će u Humsku doputovati sa dva gola zaostatka koje će biti pakleno teško nadoknaditi u revanšu. Hetafe je poznat kao izuzetno "tvrd" tim koji ne voli da se nadigrava već samo takmiči, koji je spreman da "uguši" protivnika i dođe do rezultata koji mu je potreban. Sada imaju sve u svojim rukama.

Ako Partizan ispadne iz evropskih kvalifikacija, odnosno ne uđe u Konferencijsku ligu, ponovo će se okrenuti izazovima na domaćoj sceni. Biće to onda četvrta sezona u nizu kako nema ništa od evropske jeseni, što je poražavajuće za tim Partizanove veličine. Da stvari budu gore - ni u srpskom fudbalu ne ide sve na ruku crno-bijelih koji već imaju pet bodova zaostatka i meč više od Crvene zvezde. Slijedi mu i paklen rspored. Prvo izuzetno "namazana" Mladost iz Lučana, pa nakon revanša protiv Hetafea u nizu OFK Beograd, Crvena zvezda i Vojvodina.

Ako će Partizan da bude fokusiran samo na Kup Srbije... Možda je vrijeme da se u svjetlu nedavnih rezultata i ove neuspješne španske avanture privremeno preimenuje u Rekreativo. Takav je odnos cijelog kluba prema uspjesima, takav je odnos igrača prema nastupima u dresu slavnog kluba.

Bonus video:

Pogledajte 01:00 Igrači Partizana ispred juga i istoka Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)