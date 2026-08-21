Fudbaleri Partizana ne znaju da igraju kada imaju igrača više na terenu, pa njihovi nastupi češće liče na termin rekreativaca nego na ekipu kojoj je ostvarivanje rezultata primarni cilj.
Fudbaleri Partizana poraženi su na gostovanju u Madridu, a španski Hetafe je golovima u samom finišu meča stigao do ubjedljive prednosti (3:1) pred beogradski revanš. Navijače crno-bijelih mora da zaboli što su drugi i treći gol primili sa igračem više i to nakon nekoliko propuštenih prilika da stignu do prednosti u meču koji je mogao da im promijeni sezonu.
Nije ovo prvi put u sezoni da Partizan ne može da iskoristi brojčanu prednost na terenu. Poraz od Hetafea stigao je samo nekoliko dana nakon što je kragujevački Radnički slavio u Humskoj sa igračem manje. Iako je tim Feđe Dudića oko 60 minuta igrao sa jednim fudbalerom manje, u takvom odnosu snaga postigli su gol preko Uroša Sremčevića i zatim sačuvali svoju mrežu netaknutom.
Partizan je primio gol i protiv Mačve iz Šapca, samo nekoliko minuta nakon što je taj tim ostao sa igračem manje. Crno-bijeli su imali prednost koju je neutralisao Milan Vidakov, ali su fudbaleri Partizana nekako uspjeli da pobijede - golovima u samom finišu utakmice. Treba napomenuti i da su treći gol na tom meču fudbaleri Partizana postigli nakon što je isključen Demba Sek, pa se igralo 10 na 10.
Partizan ne zna da igra 11 na 10: Džaba više nogu, ako je problem u "glavi"
Od početka sezone Partizan se četiri puta našao u situaciji da ima igrača više od protivnika i čak tri puta su njegovi rivali profitirali zbog toga! Ako ne računamo nejaki UNA Štrasen iz Luksemburga, koji je pri rezultatu 2:0 u Humskoj ostao bez Edisa Agovića u 51. minutu, pa primio još dva gola do kraja meča - svi ostali su Partizanu dali gol dok ih je bilo manje na terenu.
Kao što smo već rekli, Mačva je sa igračem manje izjednačila i "zakuvala" meč u Šapcu, dok su Radnički i Hetafe pobijedili crno-bijele iako su brojčano bili nadjačani. Ne ide crno-bijelima na početku nove sezone ni kada imaju igrača manje jer smo i to mogli da vidimo. IMT je u Humskoj prvo stekao brojčanu prednost zbog crvenog kartona Aleksa Zekovića u ranoj fazi meča, a onda i došao do pobjede (2:1) u derbiju kola.
Šta je problem Partizana?
Sada smo već došli u situaciju da se navijači crno-bijelih iz utakmice u utakmicu pitaju kako je moguće da tim postane lošiji od protivnika, kada ostane sa igračem više na terenu! Partizan je tokom drugog dijela meča u Madridu prikazivao sasvim pristojnu partiju, imao šanse da stigne do prednosti, trčao podjednako dobro kao jedan od najboljih španskih timova, vjerovatno već potajno i maštao o punim tribinama u Humskoj narednog četvrtka, a onda... Sumrak.
Teško je to pripisati fizičkoj pripremljenosti, ne djeluje Partizan nespremno da se trka. Vjerovatno je najveći problem mentalni pristup mečevima. Kao da se u najvažnijim trenucima utakmice - pa i sezone - koncentracija fudbalera crno-bijeli toliko strovali da oni postanu neprepoznatljivi. I to mnogo košta.
Remi protiv Zemuna u Superligi Srbije kada su dva puta imali prednost i gol za 2:2 primili gol u nadoknadi, protiv tima kojem je to jedini bod u prvih pet, pa poraz od IMT-a sa igračem manje i od kragujevačkog Radničkog sa igračem više pokazuju da je Partizan psihički nespreman za takmičarske mečeve i ostvarivanje rezultata. Kao da je sve igra, kao da za sve postoji druga šansa, kao da golovi, pobjede i bodove nisu uopšte bitni.
Mladim fudbalerima bi to možda i moglo da se toleriše, ali Partizan više nije (samo) mlad tim. Stefan Mitrović (36) i Marko Milošević (35) su već u završnim fazama karijere, Idrisu Baba (30) Že (26), Stefan Milić (26) i Demba Sek (25) nisu igrači od kojih se očekuje da napreduju u budućnosti, a ne može se reći ni da je Milan Vukotić (23) neiskusan nakon svega što je prošao u karijeri. Prosjek godina Partizanove startne postave u Madridu bio je gotovo 26!
Takva ekipa morala bi da bude mnogo spremnija za takmičarski fudbal, sa mnogo više želje da dođe do pozitivnog rezultata. A gdje je bila bolja prilika nego protiv rivala sa malo evropskog iskustva, koji na svom stadionu čuje samo pjesmu Grobara i u finiš meča ulazi sa igračem manje?
Šta čeka Partizan?
Umjesto da iz Madrida donesu pobjedu ili barem remi, igrači Partizana će u Humsku doputovati sa dva gola zaostatka koje će biti pakleno teško nadoknaditi u revanšu. Hetafe je poznat kao izuzetno "tvrd" tim koji ne voli da se nadigrava već samo takmiči, koji je spreman da "uguši" protivnika i dođe do rezultata koji mu je potreban. Sada imaju sve u svojim rukama.
Ako Partizan ispadne iz evropskih kvalifikacija, odnosno ne uđe u Konferencijsku ligu, ponovo će se okrenuti izazovima na domaćoj sceni. Biće to onda četvrta sezona u nizu kako nema ništa od evropske jeseni, što je poražavajuće za tim Partizanove veličine. Da stvari budu gore - ni u srpskom fudbalu ne ide sve na ruku crno-bijelih koji već imaju pet bodova zaostatka i meč više od Crvene zvezde. Slijedi mu i paklen rspored. Prvo izuzetno "namazana" Mladost iz Lučana, pa nakon revanša protiv Hetafea u nizu OFK Beograd, Crvena zvezda i Vojvodina.
Ako će Partizan da bude fokusiran samo na Kup Srbije... Možda je vrijeme da se u svjetlu nedavnih rezultata i ove neuspješne španske avanture privremeno preimenuje u Rekreativo. Takav je odnos cijelog kluba prema uspjesima, takav je odnos igrača prema nastupima u dresu slavnog kluba.
Bonus video:
(MONDO)