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Trener izveo Ronalda na poluvremenu: Gubili 2:0 s igračem manje, bez njega okrenuli na 3:2

Trener izveo Ronalda na poluvremenu: Gubili 2:0 s igračem manje, bez njega okrenuli na 3:2

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo zamijenjen na poluvremenu meča Al Etifaka i Al Nasra, poslije čega je njegova ekipa preokrenula i pobijedila.

Kristijano Ronaldo zamijenjen, njegov tim preokrenuo Izvor: X/@Xrkt111686

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rijetko kada je u karijeri zamijenjen na poluvremenu, ali na taj potez odvažio se njegov novi trener Ange Postekoglu. Grk sa australijskim pasošem, koji je prethodno vodio i Totenhem, odlučio je da Ronalda pošalje na klupu nakon što je odigrao loše poluvrijeme i Al Nasr je gubio 2:0.

Malo je reći da Kristijano Ronaldo to nije prihvatio sportski, bunio se kada mu je odluka saopštena, ali da je bila dobra - jeste. U nastavku susreta Al Nasr je preokrenuo protiv Al Etifaka i slavio je 3:2 (0:0).


Ondrej Duda i Alvaro Medran doveli su Al Etifak u vođstvo u prvom poluvremenu, imali su čak i igrača više zbog isključenja Benta, da bi u nastavku umjesto Ronalda zaigrao Abdulah Al Kaibari - i iako nije ni blizu kvaliteta slavnog Portugalca - donio je balans timu.

Sadio Mane sa dva gola (u 74. i 90. minutu), kao i Al Amri u 77. minutu, režirali su preokret za pamćenje - sa 10 igrača bez Kristijana Ronalda u timu za radost navijača Al Nasra, pitanje je da li i samog Portugalca.

Ronaldo najavio penziju

Kristijano Ronaldo (41) najavio je da mu je ovo možda i posljednja sezona u karijeri i ugovor sa Al Nasrom "veže" ga do 30. juna 2027. godine. Njegov cilj je da postigne hiljaditi gol i da na taj način "ode u istoriju", a vrlo blizu je tog podviga. Trenutno je na 977, a vjeruje da će ova sezona biti dovoljna za rekord.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Al Nasr

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