Kristijano Ronaldo zamijenjen na poluvremenu meča Al Etifaka i Al Nasra, poslije čega je njegova ekipa preokrenula i pobijedila.

Izvor: X/@Xrkt111686

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rijetko kada je u karijeri zamijenjen na poluvremenu, ali na taj potez odvažio se njegov novi trener Ange Postekoglu. Grk sa australijskim pasošem, koji je prethodno vodio i Totenhem, odlučio je da Ronalda pošalje na klupu nakon što je odigrao loše poluvrijeme i Al Nasr je gubio 2:0.

Malo je reći da Kristijano Ronaldo to nije prihvatio sportski, bunio se kada mu je odluka saopštena, ali da je bila dobra - jeste. U nastavku susreta Al Nasr je preokrenuo protiv Al Etifaka i slavio je 3:2 (0:0).

Cristiano Ronaldo was furious after being substituted, but Ange Postecoglou’s decision was ultimately vindicated as Al-Nassr came from 2-0 down with 10 men to win 3-2. pic.twitter.com/nFhyCzg07Shttps://t.co/4Z1s0y49Jm — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)August 26, 2026



Ondrej Duda i Alvaro Medran doveli su Al Etifak u vođstvo u prvom poluvremenu, imali su čak i igrača više zbog isključenja Benta, da bi u nastavku umjesto Ronalda zaigrao Abdulah Al Kaibari - i iako nije ni blizu kvaliteta slavnog Portugalca - donio je balans timu.

Sadio Mane sa dva gola (u 74. i 90. minutu), kao i Al Amri u 77. minutu, režirali su preokret za pamćenje - sa 10 igrača bez Kristijana Ronalda u timu za radost navijača Al Nasra, pitanje je da li i samog Portugalca.

Ronaldo najavio penziju

Vidi opis Trener izveo Ronalda na poluvremenu: Gubili 2:0 s igračem manje, bez njega okrenuli na 3:2 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kristijano Ronaldo (41) najavio je da mu je ovo možda i posljednja sezona u karijeri i ugovor sa Al Nasrom "veže" ga do 30. juna 2027. godine. Njegov cilj je da postigne hiljaditi gol i da na taj način "ode u istoriju", a vrlo blizu je tog podviga. Trenutno je na 977, a vjeruje da će ova sezona biti dovoljna za rekord.