Još nije vrijeme da se Jovetić vrati u Partizan: Potpisao za novi tim, igraće i u 38.

Stevan Jovetić odbio je ovog ljeta još jedan poziv Partizana i ostao na Kipru, gdje će igrati bar još sezonu

Izvor: MN Press/M.Rašić

Crnogorski veteran Stevan Jovetić (36) nastaviće karijeru na Kipru, jer je potpisao za tamošnji AEL iz Limasola, objavio je kiparski portal "Balla". Bivši igrač Partizana napustio je Omoniju poslije dvije sezone, 66 odigranih utakmica i 16 golova, a ipak se neće ostvariti želja navijača crno-bijelih da se "Pujo" vrati u Humsku.

Ljubimac Grobara otišao je iz Humske još 2008. kao jedan od najvećih talenata u novijoj istoriji kluba i ostvario veliku karijeru, nastupajući za Fiorentinu, Mančester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu, Olimpijakos... Od 2024. godine je na Kipru i tamo će i ostati bar do sljedećeg ljeta. U novembru će napuniti 37 godina.

Jovetićev novi tim je prošlu sezonu završio na osmom mjestu kiparskog prvenstva, a trener je Hugo Martinš, Portugalac, dok je zamjenik kapitena srpski fudbaler Ivan Milosavljević, takođe bivši đak Partizana i vezista koji od 2025. godine igra za AEL.

Partizan ga zvao, nudio mu fotelju

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Partizan je nekoliko puta prethodnih godina pokušao da vrati Stevana Jovetića u Humsku, ali je Crnogorac odbijao pozive uz obrazloženje da hoće da nastavi karijeru.

"Imao je posljednji razgovor sa Dankom prošle nedjelje. Kazao je da želi još godinu da odigra na Kipru, da ima ponude i da tamo odigra. Imao je ponudu da ovde dođe da igra i da poslije godinu dana postane sportski direktor, ali odgovorio je da želi da još igra na Kipru", rekao je početkom ljeta predsjednik Partizana Rasim Ljajić za "Mozzart sport" o Jovetićevom povratku u Humsku.