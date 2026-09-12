Jugoslavija decenijama gledala uvijek isti gol na TV-u: Vabecovo čudo na Maksimiru cijela zemlja znala napamet

Jugoslavija je sedamdesetih razbijala skandinavske protivnike, Švedsku i Norvešku, a u tim pobjedama padali su golovi za pamćenje. Najčuveniji među njima postigao je Drago Vabec, drop-kikom na Maksimiru.

Izvor: YouTube/INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Jugoslavije sredinom sedamdesetih je odigrala sjajno kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 1976, kojem je kasnije bila i domaćin. Selektor je bio Ante "Biće" Mladinić, a njegov tim je na putu ka završnom turniru očitao fudbalsku lekciju dvijema skandinavskim selekcijama - Norveškoj i Švedskoj.

U sve četiri utakmice protiv tih timova Jugoslavija je pobijedila, a posebno su je inspirisale utakmice na domaćem terenu. Norveška je u oktobru 1974. godine pala na stadionu Partizana 3:1 (Josip Katalinski bio dvostruki strijelac, Momčilo Moca Vukotić dao jedan gol), a Švedska je deklasirana na zagrebačkom Maksimiru u oktobru 1975.

Bio je to posljednji meč u prvoj fazi kvalifikacija, u kojem je Jugoslavija u Zagrebu u direktnom duelu eliminisala Šveđane i odmakla Sjevernoj Irskoj, jedinom timu koji je u tom ciklusu nanio poraz Mladinićevom timu. Brane Oblak, Franjo Vladić i Dragutin Drago Vabec bili su strijelci za Jugoslaviju u jednom od najubjedljivijih trijumfa reprezentacije, dugo upamćenog po lijepim golovima.

Gol Drage Vabeca postao špica "Sportskog pregleda"

Izvor: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Kapiten Oblak je u 18. minutu na asistenciju Ivice Šurjaka lako riješio situaciju "jedan na jedan" sa golmanom gostiju, Mostarac Franjo Vladić je u 50. golom završio jako lijepu akciju u tri poteza, a konačnih 3:0 postavio je Vabec evrogolom.

Taj pogodak Drage Vabeca bio je godinama poslije toga na špici emisije "Sportski pregled" koju je nedjeljom pratila čitava Jugoslavija. Ispostavilo se da je to jedini gol za reprezentaciju nekadašnjeg asa Dinamo Zagreba i francuskog Bresta, poznatog i po nadimku "Of".

Dragan Džajić je centrirao, Vabec je drop-kikom izazvao neobičan felš lopti koja je bježala od golmana Ronija Helstroma. Završila je u maloj mreži, a Jugoslavija je vidjela jedan od najprepoznatljivijih golova u istoriji reprezentacije.

Pogledajte TV špicu "Sportskog pregleda":

TV špica Sportski pregled Izvor: YouTube/SpeedyTVArchives

Sastavi Jugoslavije i Švedske na Maksimiru:

Jugoslavija: Ognjen Petrović (Crvena zvezda), Ivan Buljan (Hajduk Split), Džemal Hadžiabdić (Velež), Brane "Branko" Oblak (Šalke), Josip Katalinski (Nica), Dražen Mužinić (Hajduk Split), Dragutin "Drago" Vabec (Dinamo Zagreb), Jure "Jurica" Jerković (Hajduk Split), Ivan "Ivica" Šurjak (Hajduk Split), Franjo Vladić (Velež), Dragan Džajić (Bastija). Selektor: Ante Mladinić "Biće"

Švedska: Roni Karl Helstrom (FK Kajzerslautern), Rolan Anderson (Đurgarden), Kent Karlson (Atvidabergs FF), Bjern Nordkvist (IFK Geteborg), Jergen Augustson (Atvidabergs FF), Anders Linderot (Esters IF), Stafan Taper (Malme FF), Koni Torstenson (Bajern Minhen), Rolan Sandberg (FK Kajzerslautern), Tomas Šeberg (Malme FF), a od 65. minuta Jan Matison (Esters IF), Ralf Edstrom (PSV Ajndhoven). Selektor: Jerg Erikson "Abi".

Jugoslavija postala četvrta u Evropi

Izvor: MN PRESS

Jugoslavija je dominantno ušla u drugu fazu kvalifikacija, odnosno u četvrtfinale, u kojem je potom pobijedila Vels 3:1 u dvomeču i golovima Moce Vukotića, Danila Popivode i Josipa Katalinskog izborila svoje mjesto na završnom turniru, kraj još samo tri ekipe - Holandije, Njemačke i Čehoslovačke.

To Evropsko prvenstvo u Jugoslaviji odigrano je na dva stadiona - na "Maksimiru" je Čehoslovačka eliminisala Holandiju 3:1 u polufinalu, a na "Marakani" je Zapadna Njemačka poslije produžetaka eliminisala Jugoslaviju 4:2, het-trikom nezaustavljivog Gerda Milera. Njemačka gol-mašina poništila je tako golove Popivode i Džajića, pa su "plavi" morali u meč za treće mjesto, u kojem su doživjeli poraz od Holandije.

Najčuveniji penal izveden na Marakani

Vidi opis Jugoslavija decenijama gledala uvijek isti gol na TV-u: Vabecovo čudo na Maksimiru cijela zemlja znala napamet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Khol Pavel / ČTK / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Khol Pavel / ČTK / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: EPA, LIBOR HAJSKY/CTK FILES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Herbert Rudel / DPA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Khol Pavel / ČTK / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: (AP Photo/Christophe Ena) Br. slika: 6 6 / 6 AD

Finale je takođe odigrano na stadionu Crvene zvezde i ostalo je upamćeno kao jedno od najčuvenijih u istoriji evropskog fudbala, prije svega zbog kultnog penala Antonina Panenke. Čehoslovački pas je prevario golmana Njemačke Sepa Majera "bockom" koja se sve do danas zove "Panenkom" i dokaz je najvećeg fudbalskog majstorstva.

Ovako je to uradio Antonin Panenka, za sva vremena:

Panenka Izvor: YouTube/Joao Paulo

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