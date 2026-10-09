Čelik želi skalp Sarajeva! Bojan Regoje: "Ako budemo na nivou sa 'Grbavice', imamo velike šanse"

Fudbalere Čelika u nedjelju (18.30) očekuje derbi protiv Sarajeva u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/NK Čelik

Nakon reprezentativne pauze i mini-priprema, šef stručnog štaba Zeničana Bojan Regoje istakao je da njegova ekipa spremno i u punom sastavu dočekuje predstojeći meč sa "Bordo" timom.

"Iskoristili smo pauzu da odmorimo ekipu i oporavimo povrijeđene igrače. Maksimalno spremni dočekujemo utakmicu protiv Sarajeva. Želim da vidim pristup i zalaganje kao protiv Željezničara (1:1) na 'Grbavici' - ako budemo na tom nivou, uz podršku naših navijača sa tribina, imamo velike šanse da dođemo do sva tri boda", rekao je Regoje.

Govoreći o protivniku, Regoje je napomenuo da Sarajevo ima kvalitetan tim koji zna kreirati opasnost u napadu, ali je uvjeren da će njegovi izabranici dobro reagovati.

"Sarajevo ima izuzetno jakog napasnika i kvalitetne pojedince, opasni su na 'drugoj lopti'. Ipak, vjerujem u ove momke. Uz dobar pristup i sprovođenje dogovora iz svlačionice, imamo se čemu nadati", dodao je šef struke Čelika, koji će imati na raspolaganju sve igrače osim odranije povrijeđenog Nemanje Tomaševića.

PREMIJER LIGA BiH - 9. kolo



Petak (9. oktobar):

Velež - Široki Brijeg (18.00)

Subota (10. oktobar):

Borac - BSK (18.30)

Nedjelja (11. oktobar):

Radnik - Željezničar (15.00)

Sloga - Zrinjski (16.00)

Čelik - Sarajevo (18.30)







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(MONDO)