Čelik želi skalp Sarajeva! Bojan Regoje: "Ako budemo na nivou sa 'Grbavice', imamo velike šanse"

Fudbalere Čelika u nedjelju (18.30) očekuje derbi protiv Sarajeva u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Nakon reprezentativne pauze i mini-priprema, šef stručnog štaba Zeničana Bojan Regoje istakao je da njegova ekipa spremno i u punom sastavu dočekuje predstojeći meč sa "Bordo" timom.
"Iskoristili smo pauzu da odmorimo ekipu i oporavimo povrijeđene igrače. Maksimalno spremni dočekujemo utakmicu protiv Sarajeva. Želim da vidim pristup i zalaganje kao protiv Željezničara (1:1) na 'Grbavici' - ako budemo na tom nivou, uz podršku naših navijača sa tribina, imamo velike šanse da dođemo do sva tri boda", rekao je Regoje.
Govoreći o protivniku, Regoje je napomenuo da Sarajevo ima kvalitetan tim koji zna kreirati opasnost u napadu, ali je uvjeren da će njegovi izabranici dobro reagovati.
"Sarajevo ima izuzetno jakog napasnika i kvalitetne pojedince, opasni su na 'drugoj lopti'. Ipak, vjerujem u ove momke. Uz dobar pristup i sprovođenje dogovora iz svlačionice, imamo se čemu nadati", dodao je šef struke Čelika, koji će imati na raspolaganju sve igrače osim odranije povrijeđenog Nemanje Tomaševića.
PREMIJER LIGA BiH - 9. kolo
Petak (9. oktobar):
Velež - Široki Brijeg (18.00)
Subota (10. oktobar):
Borac - BSK (18.30)
Nedjelja (11. oktobar):
Radnik - Željezničar (15.00)
Sloga - Zrinjski (16.00)
Čelik - Sarajevo (18.30)
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(MONDO)