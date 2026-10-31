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Zvijezda Reala opljačkana usred "El klasika": Lopovi odnijeli dragocjenosti vrijedne 350.000 evra

Zvijezda Reala opljačkana usred "El klasika": Lopovi odnijeli dragocjenosti vrijedne 350.000 evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Veliki skandal u Španiji, ovo se ne dešava prvi put.

Opljačkana kuća Edera Militaa Izvor: Tomas Garrido / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Barselone i Real Madrida odigrali su "El klasiko" prošlog vikenda, a kraljevski klub je uspio da slavi na "Kamp Nou" sa 2:1. Dok se igrala najveća utakmica španskog fudbala, zvijezda Madriđana Eder Militao je opljačkan.

Tačnije, lopovi su upali u njegovu kuću u Madridu i odnijeli predmete u vrijednosti od 350.000 evra, uključujući satove marki "Roleks" i "Rišar Mil", tri "Šanel" torbe, kao i prstenje i narukvice brenda "Kartije", prenijeli su španski mediji.

Porodica fudbalera nalazila se u prizemlju i gledala "El Klasiko", nisu ni znali da im je kuća opljačkana, a kućni alarm se nije oglasio, jer ga ukućani uključuju tek kada odlaze na spavanje.

Militao je sada angažovao stručnjaka kako bi pronašao i vratio ukradene predmete, budući da za njega imaju sentimentalnu vrijednost.

Što se tiče utakmice, iskusni as nije ulazio u igru, ali je bio na klupi za rezerve, a kada se vratio kući sačekalo ga je i više nego neprijatno iznenađenje. Ovo nije prvi put da se u Španiji događaju pljačke ovog tipa, a jedno vrijeme su upravo poznati fudbaleri bili glavna meta organizovane kriminalne grupe.

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Tagovi

Eder Militao Real Madrid pljačka

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