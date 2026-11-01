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Zabrana za Vensana Kompanija u Bajernu: "Dobili smo jasne instrukcije od kluba"

Zabrana za Vensana Kompanija u Bajernu: "Dobili smo jasne instrukcije od kluba"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U minhenskom Bajernu su zabranili pomoćnim trenerima da sa Vensanom Kompanijem pričaju o taktici dok se oporavlja.

Bajern zabranio treneru kompaniju da prica sa pomocnicima Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Vensan Kompani je otpušten iz bolnice poslije zabrinjavajućih scena kada je kolabirao na treningu. Sa porodicom je kod kuće i zbog svega toga je Bajern donio odluku o strogoj zabrani za njega. Pomoćnicima je zabranjeno da pričaju sa njim o fudbalskim stvarima.

"Shvatamo situaciju veoma ozbiljno. Dobio sam jasne instrukcije od kluba da ne ulazim u diskusiju sa njim o fudbalskim stvarima. Vensan treba da bude zauzet drugim stvarima i da razmišlja o svom zdravlju i o tome da provodi vrijeme sa porodicom", poručio je njegov pomoćnik Aron Danks.

Čelnici minhenskog kluba su jasni – zdravlje je prioritet. Ne žele da opterećuju belgijskog stručnjaka sve dok ljekari ne daju "zeleno svjetlo" i nigdje im se ne žuri.

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Tagovi

FK Bajern Minhen Vensan Kompani

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