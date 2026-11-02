Lionel Mesi, i sa skoro 40 godina, briljira na terenu. Pogledajte kako je odveo Inter Majami do pobede protiv Nju Inglanda.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi ima skoro 40 godina, ali ne predstaje da nas iznenađuje i oduševljava. Tako je prethodne noći odveo svoj Inter Majami do pobjede protiv Nju Iglanda (2:1), pokazujući još jednom da mu niko ništa ne može čak ni kada je u veteranskim godinama.

Pobjeda je utoliko veća kada se zna da je Nju Ingland jedan od najvećih rivala Intera iz Majamija u ovoj sezoni, tako da je preokret koji je režirao Leo Mesi u drugom poluvremenu odveo klub sa Floride do drugog mjesta na tabeli Istoka.

Šta je uradio Leo Mesi?

Vidi opis Da li je moguće šta radi Leo Mesi? Predbriblao trojicu i dao gol, a ima skoro 40 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Plesao" je Mesi kao da je 2006. godina, a ne 2026. Prvo je asistirao Berterameu za 1:1 u 69. minutu, čime je "poništen" gol Gazdaga iz 53, da bi potom sam donio tri boda u 83. minutu. Uzeo je loptu u svom stilu i počeo da plete, plete i plete... Prošao je trojicu i postigao gol, jedan od najljepših koji je upisao od kada je u Americi.

Pogledajte i sami remek-djelo Lea Mesija, najboljeg fudbalera svih vremena:

OMG! MESSI! Leo dribbles past 3 defenders and scores to give @InterMiamiCF the lead! https://t.co/dqIq5O5xxJ — Major League Soccer (@MLS)November 2, 2026



Pogledajte snimak i iz drugog ugla:

| Messi is 39 years old and is moving like this. THIS IS NOT NORMAL! https://t.co/bSDE3vFx1e — Kalshi FC (@KalshiFC)November 2, 2026



Lionel Mesi (39) ove sezone inače ima 33 nastupa za Inter Majami u svim takmičenjima i upisao je 29 golova i 16 asistencija, pa je i prvi strelac MLS-a.

Podsjetimo, Mesi ima ugovor do kraja 2028. godine, tako da ćemo ga još gledati u MLS-u.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:38 Lionel Mesi, oproštaj Izvor: Drustvene mreže Izvor: Drustvene mreže

(MONDO)