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Da li je moguće šta radi Leo Mesi? Predbriblao trojicu i dao gol, a ima skoro 40

Da li je moguće šta radi Leo Mesi? Predbriblao trojicu i dao gol, a ima skoro 40

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi, i sa skoro 40 godina, briljira na terenu. Pogledajte kako je odveo Inter Majami do pobede protiv Nju Inglanda.

leo mesi predriblao trojicu i dao gol za inter majami Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Lionel Mesi ima skoro 40 godina, ali ne predstaje da nas iznenađuje i oduševljava. Tako je prethodne noći odveo svoj Inter Majami do pobjede protiv Nju Iglanda (2:1), pokazujući još jednom da mu niko ništa ne može čak ni kada je u veteranskim godinama.

Pobjeda je utoliko veća kada se zna da je Nju Ingland jedan od najvećih rivala Intera iz Majamija u ovoj sezoni, tako da je preokret koji je režirao Leo Mesi u drugom poluvremenu odveo klub sa Floride do drugog mjesta na tabeli Istoka.

Šta je uradio Leo Mesi?

"Plesao" je Mesi kao da je 2006. godina, a ne 2026. Prvo je asistirao Berterameu za 1:1 u 69. minutu, čime je "poništen" gol Gazdaga iz 53, da bi potom sam donio tri boda u 83. minutu. Uzeo je loptu u svom stilu i počeo da plete, plete i plete... Prošao je trojicu i postigao gol, jedan od najljepših koji je upisao od kada je u Americi.

Pogledajte i sami remek-djelo Lea Mesija, najboljeg fudbalera svih vremena:


Pogledajte snimak i iz drugog ugla:


Lionel Mesi (39) ove sezone inače ima 33 nastupa za Inter Majami u svim takmičenjima i upisao je 29 golova i 16 asistencija, pa je i prvi strelac MLS-a.

Podsjetimo, Mesi ima ugovor do kraja 2028. godine, tako da ćemo ga još gledati u MLS-u.

BONUS VIDEO:

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00:38
Lionel Mesi, oproštaj
Izvor: Drustvene mreže
Izvor: Drustvene mreže

(MONDO)

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Tagovi

Lionel Mesi Inter Majami

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