Navijači Radničkog 1923 transparentima pozdravili svog trenera Feđu Dudića.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Navijači Radničkog 1923 vratili su se na tribine stadiona "Čika Dača" poslije oštre kazne za huligansko divljanje prošle sezone. Na prvom susretu sa novim-starim trenerom svog tima Feđom Dudićem, protiv Novog Pazara, izrazili su mu ljubav i transparentima. Na jednom od njih, stručnjak iz Bosne i Hercegovine predstavljen je kao spartanski kralj Leonida iz filma "300", sa štitom na kojem piše "Radnički":

Vidi opis Feđa Dudić je "kragujevački Leonida" za navijače Radničkog 1923 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Poslije utakmice i pobede 2:0 protiv Pazaraca, Feđa Dudić je poželio da Radnički više nikad ne ostane bez podrške navijača.

"Falilo je ovo i nikad više da se ne ponovi da nema publike u Kragujevcu. Čestitam kolegi, naglasio bih da su ove tri utakmice pod njim odigrali vrlo dobro, čak i protiv IMT-a koju su izgubili sa igračem manje. Osjetila se nova energija u Pazaru i zato je ova pobjeda još veća i draža", rekao je Dudić na konferenciji za novinare, poslije srdačnog pozdrava sa Nenadom Lalatovićem.

Zašto je "Čika Dača" bio zaključan?

Vidi opis Feđa Dudić je "kragujevački Leonida" za navijače Radničkog 1923 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 13 / 13

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije oštro je sredinom juna kaznila Radnički 1923 zbog divljanja navijača u meču posljednjeg kola doigravanja za opstanak u Superligi Srbije protiv IMT.

Kragujevački klub morao je čak šest mečeva da odigra pred praznim stadionom i da plati milion dinara (oko 8.5 hiljada evra) zbog upada svojih navijača na teren, njihovog fizičkog kontakta sa igračima i ubacivanja pirotehnike na teren.

Grupa huligana obrušila se tada na domaće igrače, letjele su i baklje, a pojedini prvotimci Radničkog 1923 su zadobili i udarce - više njih. Nezvanično je najgore prošao vezista Miloš Ristić, kome je rasječena usna, a navodno je zadobio i nekoliko direktnih udaraca u lice.

Bonus video:

Pogledajte 04:36 Feđa Dudić posle pobede nad Partizanom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)