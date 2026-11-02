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Oglasio se junak Borca nakon spašavanja života navijaču Čelika: "Fudbal nas uči da postanemo bolji ljudi!"

Oglasio se junak Borca nakon spašavanja života navijaču Čelika: "Fudbal nas uči da postanemo bolji ljudi!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Španski štoper je u 56. minutu meča na Bilinom polju izrastao u heroja.

borac-levski30.jpg Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca trijumfovali su u Zenici nad Čelikom (2:4) u meču 12. kola Premijer lige BiH.

Osim sjajnih pogodaka Zeničana, koje su sa velike udaljenosti postigli Faruk Gogić i Sami Faraž, te dvostrukog strijelca Luke Juričića, duel na Bilinom polju obilježila je i situacija iz 56. minuta. Baš tada je štoper Borca Abel Paskval izrastao u diskretnog heroja...

Naime, jednom starijem navijaču domaćih je pozlilo, pa je utakmica nakratko prekinuta. Španac u redovima Borca nije gubio vrijeme – uzeo je defibrilator iz ruku jednog od pripadnika Hitne pomoći i potrčao ka tribinama kako bi pomoć unesrećenom navijaču bila ukazana što prije.

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"Iskreno, sve se desilo u trenutku. Nisam previše razmišljao i samo sam želio da pomognem da medicinski radnici stignu što prije do navijača na tribini. Čuo sam da je gospodin kojem je ukazana pomoć dobro i neizmjerno sam srećan zbog toga. To je, zaista, na kraju, najvažnija stvar od svega. Fudbal treba da bude način da pokažemo ono najbolje što nosimo u sebi i da nas uči kako da postanemo još bolji ljudi", rekao je za zvanični sajt FK Borac Paskval, koji je u pobjedi Borca u Zenici učestvovao sa jednim pogotkom, onim za 2:2.

"Veoma sam zadovoljan zbog naše pobjede. Još jednom smo pokazali naš borbeni duh i uvjeren sam da će nam karakter koji posjedujemo pomoći da ostvarimo sve zacrtane ciljeve. Naravno, drago mi je što sam postigao svoj drugi gol i što sam pomogao ekipi na terenu", istakao je Paskval.

Pred Borcem je sada gostovanje u Švedskoj, ekipi Mjelbija, koja će crveno-plave dočekati na kultnom stadionu u Helsingborgu. Rival Banjalučanima, inače, biće tim čiji je uspon počeo od mandata nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Miloša Milojevića.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH Abel Paskval Urbon NK Čelik

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