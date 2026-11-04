Real Madrid predložio Rafaela Nadala za novog člana klupskog rukovodstva

Proslavljeni španski tensier Rafael Nadal postaće novi član uprave fudbalske sekcije Real Madrida.

Izvor: TGB Photo Sport / Tomás Garrido / Alamy / Profimedia

“Kraljevski klub” potvrdio je odluku da će Rafa Nadal biti predložen za novog člana uprave u zvaničnom saopštenju najavivši da će se o tome glasati na Skupštini kluba, koja je zakazana za 21. novembar.

“Upravni odbor Real Madrida na sjednici održanoj u srijedu, 4. novembra, odlučio je da predloži Generalnoj skupštini članova zastupnika da potvrdi imenovanje Rafaela Nadala Parere, našeg člana pod brojem 67.778, za novog člana Upravnog odbora. Rafael Nadal, počasni član Real Madrida, jedna je od najvećih legendi u istoriji sporta i jedan od najcjenjenijih i najprepoznatljivijih španskih sportista u svijetu”, navedeno je u saopštenju madridskog kluba.

Comunicado Oficial: Rafael Nadal.https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid)November 4, 2026

Nadal se oduvijek javno izjašnjavao kao navijač madridskog kluba, a trenutno ima status počasnog člana. Najtrofejniji španski teniser u više navrata je izvodio počasni početni udarac na stadionu “Santijago Bernabeu” nakon velikih uspeha u karijeri. Prošlog ljeta morao je i zvanično da demantuje medijske natpise koji su ga povezivali sa kandidaturom na klupskim izborima.

Ovom odlukom saradnja postaje zvanična. Nadal će se pridružiti Upravnom odboru, a u klubu ga vide kao jednu od ključnih ličnosti za dugoročnu budućnost Reala. Narednih nekoliko godina provešće uz predsjednika Florentina Pereza i izbliza pratiti svakodnevno funkcionisanje kluba. Time će se ispuniti i želja mnogih navijača da vide Nadala u klupskim strukturama.

Oglasio se i Nadal

Izvor: Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia



"Želim da se zahvalim predsjedniku Florentinu Perezu i Upravnom odboru što su me predložili za člana Upravnog odbora Real Madrida. Sa velikim entuzijazmom sam prihvatio ovaj prijedlog, uz želju da učim i doprinesem koliko god budem mogao", kratko je napisao Rafael Nadal za koga ćemo vidjeti da li će imati i veće ambicije od trenutnih u fudbalu.

(MONDO)