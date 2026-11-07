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Hari Kejn nastavio golgeterski post, ali bilježi asistencije! Bajern i Borusija Dortmund nastavili trku

Hari Kejn nastavio golgeterski post, ali bilježi asistencije! Bajern i Borusija Dortmund nastavili trku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Bajern i Borusija Dortmund zabilježili su nove pobjede u devetom kolu Bundeslige i dijele prvo mjesto u vrhu njemačkog prvenstva, s tim da minhenski klub ima bolju gol-razliku.

Bajern i Borusija vode u Bundesligi, Hari Kejn bez pogotka na četiri meča Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Minhenski Bajern je u subotu gostovao u Majncu i stigao do nova tri boda nakon pogodaka Jošue Kimiha u prvom u Lenarta Karla u drugom poluvremenu.

Interesantno, ni na ovom meču, četvrtom uzastopnom, najbolji strijelac i osvajač "Zlatne lopte" Hari Kejn nije postigao pogodak, ali je upisao dvije asistencije, ukupno osam ove sezone. 

Engleski golgeter je sa osam asistencija imao više nego bilo koji drugi igrač u prvih devet kola sezone Bundeslige od početka prikupljanja podataka 2004/05. Dakle, više od 20 godina!

U samom finišu, Majnc je uspio da postigne počasni pogodak preko Filipa Tica, ali nije bilo vremena za eventualni remi, pa su Bavarci upisali šestuom pobjedu i sačuvali lidersku poziciju zbog bolje gol-razlike u odnosu na drugoplasiranu Borusiju Dortmund, koja je na "Vestfalenu" dosta teže stigla do trijumfa nad Elversbergom (2:1).

Feliks Nmeča je bio dvostruki strijelac za "milionere", ali su gosti uspjeli da smanje preko Noel Futkea u finišu, ali takođe nisu uspjeli da izbjegnu poraz, četvrti u sezoni.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Hari Kejn FK Bajern Minhen Borusija Dortmund Majnc Elversberg

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