Hari Kejn nastavio golgeterski post, ali bilježi asistencije! Bajern i Borusija Dortmund nastavili trku

Bajern i Borusija Dortmund zabilježili su nove pobjede u devetom kolu Bundeslige i dijele prvo mjesto u vrhu njemačkog prvenstva, s tim da minhenski klub ima bolju gol-razliku.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Minhenski Bajern je u subotu gostovao u Majncu i stigao do nova tri boda nakon pogodaka Jošue Kimiha u prvom u Lenarta Karla u drugom poluvremenu.

Interesantno, ni na ovom meču, četvrtom uzastopnom, najbolji strijelac i osvajač "Zlatne lopte" Hari Kejn nije postigao pogodak, ali je upisao dvije asistencije, ukupno osam ove sezone.

8 - Harry Kane bereite in dieser Bundesliga-Saison acht Tore vor, so viele wie kein anderer Spieler an den ersten neun Spieltagen einer BL-Saison seit det. Datenerfassung 2004/05.Kane bereite in einer BL-Saison nie mehr Tore vor (2023/24 und 2024/25 auch je 8).Spielmacher. https://t.co/iljTzHB9hF — OptaFranz (@OptaFranz)November 7, 2026

Engleski golgeter je sa osam asistencija imao više nego bilo koji drugi igrač u prvih devet kola sezone Bundeslige od početka prikupljanja podataka 2004/05. Dakle, više od 20 godina!

U samom finišu, Majnc je uspio da postigne počasni pogodak preko Filipa Tica, ali nije bilo vremena za eventualni remi, pa su Bavarci upisali šestuom pobjedu i sačuvali lidersku poziciju zbog bolje gol-razlike u odnosu na drugoplasiranu Borusiju Dortmund, koja je na "Vestfalenu" dosta teže stigla do trijumfa nad Elversbergom (2:1).

Feliks Nmeča je bio dvostruki strijelac za "milionere", ali su gosti uspjeli da smanje preko Noel Futkea u finišu, ali takođe nisu uspjeli da izbjegnu poraz, četvrti u sezoni.



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(MONDO)