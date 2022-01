Tuzlaci spremaju spektakl u obnovljenom "Mejdanu": Sa početkom godine stižu Banjalučani, jedini neporaženi tim!

U obnovljenoj dvorani Mejdana odigraće se veliki derbi bh. prvenstva.

Sve je spremno za spektakl u Tuzli!

U obnovljenoj velikoj dvorani "Mejdana", košarkaši Slobode će sutra od 17 časova, u derbiju 11. kola Lige BiH, ugostiti košarkaše Borca, koji su jedini tim u Evropi koji nastupa bar na dva fronta, a da pri tome nema nijedan poraz.

U bh. eliti, Borac Banja Luka je na učinku 9-0, dok je "neokrznut" prošao i prva tri "balona" u ABA 2 ligi, međutim tuzlanski crveno-crni se nadaju da će upravo oni biti prvi tim koji će naći način da sruši četu Dragana Nikolića.

"Borac je zaista jedan odličan tim, jako dobro posložen, koji igra lijepu košarku. Nakon derbija sa Sparsima očekuje nas novi derbi, već se nekoliko ekipa izdvojilo tako da ćemo svako kolo imati priliku da gledamo barem jednu ovako kvalitetnu utakmicu. Bitno je naglasiti da se poslije gotovo 20 mjeseci velika dvorana vraća na velika vrata za jednu ovakvu utakmicu. Dočekali smo i to nakon toliko vremena te zbog toga pripremamo jednu lijepu proslavu. Zamolio bih sve vas da pozovemo što više ljudi na derbi susret u Mejdan gdje će ulaz na utakmicu biti besplatan. Cilj je da građani vide kako izgleda obnovljena dvorana, a sam derbi sa Borcem je dodatni šlag na tortu. Ovim putem apelujem da sutra svi zajedno povedemo računa o covid protokolima, a publiku molim za fer i korektno ponašanje", prenio je zvanični sajt Slobode riječi predsjednika kluba Aida Berbića.

Trener Tuzlaka Nedim Džemić istakao je da će većina igrača njegove ekipe prvi put igrati u velikoj dvorani Mejdana.

"Pred nama je utakmica koja je po mnogo čemu važna za nas u ovom trenutku. Većina naših igrača prvi put igra u velikoj dvorani Mejdana, dolazi nam trenutno najbolji tim u oba takmičenja koja igra, banjalučki Borac je bez poraza na oba fronta i to je odlična prilika za nas da vidimo gdje smo u odnosu na jednu takvu ekipu. S druge strane, ovaj meč nam nosi izazov zvani prva utakmica u novoj dvorani i prva utakmica u novoj godini protiv vodeće ekipe prvenstva i mislim da je to dodatni motiv da naši momci prikažu sebe u najboljem svjetlu. Kada je riječ o samoj utakmici Borac ima najveći broj igrača u rotaciji od svih klubova u ligi BiH, posebno na vanjskoj liniji što im dozvoljava konstantan pritisak na igrača sa loptom i do lopte, zatim ofanzivni skok, ali i veliki broj šuteva za tri poena, uz visoke procente koji je često proizvod kvalitetne pikenrol igre. Sigurno da je Boldvin jedan od najboljih pojedinaca u ekipi Borca, ali kao što rekoh, oni imaju veliki fond igrača i dobro podijeljene uloge pa moramo odgovoriti prije svega na Borac kao tim", naveo je Džemić.