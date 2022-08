Hit priča Vlade Micova - ovako izgleda Atamanov trening: Znači, 'ladovina, sjedi kucka poruke ili je na moru! (VIDEO)

Ergin Ataman ima dosta specifičan način vođenja ekipe.

Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

U svojoj bogatoj karijeri Vladimir Micov je sarađivao sa mnogo vrhunskih stručnjaka, ali su se treneri sa kojima je radio itekako razlikovali!

Gostujući kod Mileta Ilića u "Jao Mile" podkastu on je objasnio da je kada je prelazio iz CSKA iz Moskve u Galatasaraj bio zatečen razlikom u pristupu Etorea Mesine i Ergina Atamana.

"Ja sam došao od Mesine, iz ozbiljnog sistema gdje se zna. Lijeva ako nije ovdje, ne valja, nego mora ovdje lijeva noga pod tim uglom! Dolazim... Znači, 'ladovina", počeo je da priča Micov.

Ergin Ataman je na kraju prošle sezone u Beogradu drugi put postao prvak Evrope, a sa Micovom u timu je sa Galatasarajem osvojio Evrokup. Ipak, očigledno to radi bez previše truda...

"Bukvalno igramo utakmicu recimo u subotu, njega nema nedjelja, ponedjeljak, utorak i srjedu se tek pojavljuje na treningu, sve vodi pomoćnik. Čovjek je na telefonu, ono porukice, pošto voli tako sa navijačima da se svađa", objasnio je Micov.

Od treninga su ga više zanimali i izleti na more, ali je ipak uspjevao da napravi ozbiljne rezultate!

"Tu sjedi, dođe samo na kraju treninga, pozdravi se, sutradan imaš evroligašku utakmicu, on vodi utakmicu i opet ga nema, jer ode do mora, voli Češme do dole da siđe. Ponekad ostane ili do subote kao da se ne cima dan-dva. Vodi utakmicu i opet ga nema. Tako skoro cijele godine, njega nema, samo pomoćnik", završio je ovu hit priču Micov.