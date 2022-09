Vi mislite da mi igramo lijevom rukom, a da li ste čuli buku? Pešič hirurški precizno analizirao Srbiju

Selektor Svetislav Pešić je nakon pobjede nad Češkom vrlo detaljno analizirao igru svog tima. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Srbija je savladala Češku u drugom kolu Eurobasketa u meču u kome je daleko odmakla, otišla na 20 razlike, a onda je domaćin uspio da se vrati i zaprijeti pred kraj utakmice. Selektor srpskog tima Svetislav Pešić je istakao da je ovo utakmica koja je bila potrebna timu!

Naglasio je da je u nekim momentima njegov tim igrao sjajno, a da su uz pomoć publike i uz veliku požrtvovanost i ponos Česi uspjeli da se vrate i naprave nam problem u punoj "O2 areni".

"Ovo je bila jedna izvanredna atmosfera, pravi spektakl, mi smo malo podigli ove Čehe, ali kao što sam rekao na pres konferenciji možda nam je baš trebala ovakva utakmica za ono što nas čeka. Mi smo u prvoj četvrtini demonstrirali odbranu koju mi želimo da igramo. Imali smo dobar rezultat prije svega zahvaljujući fantastičnoj igri u odbrani i rotacijama koje smo radili tako da je to dalo rezultate. Malo smo se opustili u trećoj četvtini, što baš nije dobro. Važno nam je da budemo svjesni da to ne smije da nam se dešava. Pogotovo u utakmicama u kojima smo proglašeni, mi kažemo proglašeni, za favorite. Oni su pokazali kada su gubili sa 20 razlike ponos pred svojim navijačima i to su uradili na dosta dobrom nivou. Bilo je tu dosta agresivne odbrane", rekao je Pešić.

On je naglasio da je broj izgubljenih lotpi njegovog tima bio jako mali, ali da je organizacija napada podbacila u jednom momentu kada su Česi zaigrali agresivniju odbranu.

"Mi smo na ovoj utakmici napravili samo sedam izgubljenih lopti, što je fantastično iskustvo. Nije nikada dobro da se gube lopte, ali sve ispod deset izgubljenih lopti je odlično i mi radimo na tome da što manje gubimo loptu. Međutim izgubili smo malo organizaciju, malo su nas pritisli preko čitavog terena. Uzimali smo neke isforsirane šuteve. Ne mogu da kažem bez razloga, ne, sa razlogom jer su oni stvarno tu igrali dosta dobro. Sada je važno da mi od toga profitiramo i da naučimo šta očekujemo u takvim utakmicama. Vrlo je teško zadržati taj kontinuitet na kome insistiramo i na kome radimo", dodao je Pešić.

Srpski selektor je uz to dodao da će sutrašni dan odmora jako dobro poslužiti ekipi, iako se stvara utisak da su dvije utakmice iza "orlova" bile lake.

"Sutra ćemo imati priliku da malo odspavamo pošto smo mi i prije ovoga imali jednu utakmicu, iako vi mislite da je to bila utakmica odigrana lijevom rukom. Kada protivnik igra većim intenzitetom protiv nas nama je jako teško i vi to morate da razumijete. Da je odnos prema igri i sinoć bio na dosta dobrom nivou jer je na drugom mjestu bila ekipa koja takođe ima svoj ponos i namjeru da se pokaže protiv nas", objasnio je iskusni stručnjak.

Nakon toga se dotakao i najbitnijih stvari sa meča koji smo vidjeli u Pragu.

"Sve je to dobro za nas i što je najvažnije a to su dvije stvari. Bolje je da se pobijedi nego da se izgubi, ali mi želimo da iz takvih utakmica i pobjeda profitiramo. Jer kad izgubiš utakmicu onda gledaš sve detalje, gledaš video, razgovaraš sa igračima mnogo više i ukazuješ na greške. Kad se pobijedi, pobijedio si i stvarno pomisliš da je sve perfektno, ali nije. Zato nije loše da dođemo u ovakvu situaciju. Kako god okrenete, ovo je bila galama, možda ne na nivou našeg 'Pionira', ali dobro", naglasio je Pešić i opet se dotakao odbrane Češke:

"Odbrana Čeha je bila na visokom nivou, mi smo trebali tu da budemo na nivou, ali dobro je. Moram da kažem da se ne udvaram igračima, mi imamo vrlo inteligentne momke koji su ne samo dobri košarkaši nego su i razumni. Razumiju i svjesni su da kada dođemo u ovakvu situaciju moramo da nešto naučimo."

Na kraju - bilo je mjesta i za smijeh i šalu!

"Toliko sam vam sad rekao da nemate potrebe sada da postavljate više pitanja!"