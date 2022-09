"Pogledajte me sad, ne izgledam kao košarkaš!" Pitali smo za najčuvenije zakucavanje ikada - evo šta nam je Vajs rekao!

Nekadašnji francuski reprezentativac Frederik Vajs je između ostalog za MONDO pričao i o potezu sa Olimpijskih igara u Sidneju.

Izvor: Youtube/ Olympics/screenshot

Na današnji dan prije tačno 22 godine desilo se vjerovatno najpoznatije zakucavanje u istoriji košarke i izveo ga je Vins Karter! On je izveo i jedno od najpoznatijih zakucavanja tokom takmičenja u zakucavanju, ali kada se govori o zakucavanjima u toku mečeva nema poznatijeg od onoga sa Olimpijskih igara 2000. godine u Sidneju.

Selekcija Sjedinjenih Američkih Država se 25. septembra sastala sa ekipom Francuske u posljednjem kolu grupne faze takmičenja i na kraju posle sjajne partije Antonija Mekdajsa pobijedila sa 106:94. Ipak, ono čega se svi sjećaju je atraktivan potez jednog od najvećih atleta u istoriji košarke.

Amerikanci su u jednom napadu ukrali loptu, a kada je ona došla do Kartera on se zaletio i bukvalno prilikom skoka preskočio 218 centimatara visokog Frederika Vajsa! Pogledajte kako je to izgledalo:

Kada smo sreli Vajsa na nedavno završenom Eurobasketu, morali smo da ga pitamo i za ovaj momenat. Koliko je pitanja zapravo dobio u toku karijere i poslije karijere o ovom momentu?

"Milion i 297 hiljada puta... Mnogo, baš mnogo. Ali to je moj život. Mi smo osvojili medalju, ne obazirem se previše na to jer je prošlo 22 godina, vidite me kako izgledam, sigurno ne kao košarkaš", rekao je Vajs za osmjeh za MONDO.

Otkrio je i zašto je bio na Eurobasketu, jednostavno i poslije završetka karijere ne može bez čarobne igre pod obručima.

"Radim kao stručni konsultant, sada na W9 u Francuskoj, ali i na BeinSportu komentarišem košarku za koju i dalje živim".

Ipak, Olimpijskih igara u Sidneju Vajs se sjeća vrlo rado zato što je na njima doživio možda i najveći uspjeh u karijeri. Francuzi su iz svoje grupe izašli kao četvrti, a onda su savladali Kanadu i Australiju u nokaut fazi da bi u finalu ponovo bili poraženi od SAD.