ZVEZDA ZVALA DVOSTRUKOG ŠAMPIONA EVROPE! Amerikanac otkrio detalje - pričao sa svima, pa poslao ljubav crveno-bijelima

Košarkaš koji nakon kratke pauze opet nastupa za Anadolu Efes imao ponudu iz Beograda.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ljetos napravila respektabilan tim za Evroligu, tokom sezone ga dodatno pojačala tandemom iz Argentine u vidu Luke Vildoze i Fakunda Kampaca, a blizu dolaska u Beograd bilo je i jedno veliko evroligaško ime. Kris Singlton (33), američki košarkaš sa blizu 150 mečeva u NBA ligi i dvije titule u Evroligi otkrio je da se prethodnog ljeta razgovaralo o njegovom dolasku u Zvezdu.

Vidjeli su crveno-bijeli u iskusnom krilnom centru idealno pojačanje za narednu sezonu, Kris nije bio izričitio protiv, ali je na kraju odlučio da ne prihvati poziv... Umjesto igranja za Zvezdu Singlton je odmorio i sačekao neke druge ponude.

"Da, istina je. Bila je dobra ponuda u tom trenutku. Razgovarao sam sa svima iz kluba o tome. Želio sam da ostanem kod kuće u tom trenutku. Mnogo ljubavi šaljem Zvezdi", izjavio je Singlton koji je ipak napravio kratku pauzu u karijeri. Umjesto dolaska u Beograd on je odlučio da odmori i sačeka, a ponuda da se vrati u Anadolu Efes stigla je krajem 2022. godine.

On je brojnim klubovima postao zanimljiv kada je sezona u Evroligi odmakla, a timovi zaključili da im fali "mesa" u reketu.

"Svi pozivi su počeli da dolaze pred kraj godine, jer su se mnoge četvorke i petice povrijedile. Ljudi su počeli da se raspituju. Poznato mi je okruženje. Kada sam dolazio u Efes 2019. godine želio sam da odem negdje gdje ću ostati duže vrijeme. To sam htio u Barseloni, ali oni su imali svoje planove, kao i ja. Ne bih rekao da sam se obavezao na bilo šta. Jednostavno, tamo su me lijepo tretirali. Volim Istanbul i Tursku, klub, ekipu. Nije teško vratiti se nečemu što voliš i što ti je poznato", rekao je Kris Singlton.

Snažni košarkaš koji je u Evropi igrao za Lokomotivu iz Kubanja, a zatim Panatinaikos, Barselonu i Efes na kraju je dobio priliku da se vrati u Istanbul. On je pojačao Efes, svoj nekadašnji klub i dobio priliku da evocira uspomene na dvije uzastopne titule u Evroligi. To je prvi put u karijeri nekadašnjeg 18. pika sa drafta da se vraća u klub za koji je već igrao.

"Nisam to tako planirao, niti sam odluku da ostanem bez angažmana donio sve do pred kraj avgusta. Uzeo sam dva mjeseca slobodno i onda je u novembru sve počelo da se vraća. Imao sam neke ponude u septembru i oktobru, ali sam onda rekao da ću vjerovatno čekati do početka naredne godine. Otvoren sam, kada me neko pita, kažem šta mislim. Trebalo mi je vrijeme da malo razvijem svoj život van terena", zaključio je američki košarkaš.