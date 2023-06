"Jokić? Nikad u životu nisam vidio tako nešto!" Mekgrejdi opsovao zbog Nikole: Je l' ima nešto da on ne zna?

Kada su ga pitali o Nikoli Jokiću Trejsiju Mekgrejdiju se omakla psovka..."J*beno dobar", izustio je!

Izvor: YouTube/screenshot/House of Highlights/Twitter/screenshot/nikolaesthetic

Uskoro počinje NBA finale između Denvera i Majamija, a iako je Džimi Batler uspio da odvede svoj tim do nevjerovatnih visina, malo ko u Americi vjeruje da Hit može da se nosi sa Nikolom Jokićem!

Sada je o tome pričao i legendarni Trejsi Mekgrejdi, nekada najatraktivniji košarkaš najbolje lige svijeta. Sedmostruki NBA Ol Star i bivši košarkaš Toronta, Orlanda i Hjustona je priznao da nije očekivao da Jokić moće da bude bolji od Lebrona!

"Iskreno nisam ovo očekivao ni od jednog tima. Nisam očekivao da će Denver da prođe Lejkerse iako sam znao da su bolji tim. Samo sam mislio da će Lebron da pobijedi šta god da sa druge strane ima Denver. Mislio sam da će im biti tako teško, a oni su sve zatvorili", priznao je Mekgrejdi.

On je potom počeo da sipa komplimente na račun dvostrukog MVP-a NBA lige. Istakao je da nikada u životu nije vidio takvog košarkaša, kao i da bi volio da je dočekao da igra sa njim u istoj ekipi.

"Jokić? Da vam kažem nešto... Ovaj lik je tako j*beno dobar, ja to nikad u životu nisam vidio. Ništa slično. To kako daje pasove, a visok je 211 cm, prenosi loptu, sve ide kroz njega. To je nevjerovatno. Pasovi koje baca preko cijelog terena, koje baca od zemlje kroz odbranu... Ne možete da ga čuvate u reketu jer je preveliki. Skače, a ne može da preskoči novčanicu! Nevjerovatan je. Obožavao bih da igram sa njim. On je kao Džejson Kid, ne mora da postiže poene da bi bio efikasan, ali on postiže i poene. Daje trojke, je l' ima nešto što ne umije da radi?", zapitao se na kraju Trejsi Mekgrejdi.

Sada Jokića i Denver čeka Nikola Jović sa Majami Hitom u finalu NBA lige, a prvi meč je na programu u noći između četvrtka i petka od 2:30.

(MONDO)