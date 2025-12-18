logo
Ubijen fudbaler ekvadorske Barselone

Ubijen fudbaler ekvadorske Barselone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Strašna tragedija u Ekvadoru gdje je ubijen fudbaler Mario Pineida.

ubijen mario pineida fudbaler barselone iz ekvadora Izvor: mondo.ba

Ekvadorski fudbaler Mario Pineida (33) ubijen je nasred ulice u Gvajakilu. Njemu su na motoru prišle dvije nepoznate osobe, a jedna od njih pucala je na njega iz pištolja.

Tom prilikom pogođena je još jedna osoba, čije zdravstveno stanje za sada nije poznato, dok su počinitelji u bjekstvu.

Policija radi na rasvjetljavanju slučaja i prikupljanju relevantnih podataka za istragu, a za sada nema informacija šta bi mogao da bude motiv ubistva. Mario Pineida je izrešetan ispred mesare dok je bio u kupovini namirnica za ručak, usred bijela dana u ovom ekvadorskom gradu.

Inače se radi o fudbaleru Barselone iz Gvajakila koja se oglasila na društvenim mrežama i izrazila duboko žaljenje zbog smrti svog fudbalera koji je nastupao kao lijevi bek.


Mario Pineida je inače igrao i za reprezentaciju Ekvadora, dok je bio član i brazilskog Fluminensea.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:40
Trostruko ubistvo u Čačku
Izvor: RINA
Izvor: RINA

(MONDO)

Tagovi

Ekvador ubistvo fudbaler

