Strašna priča srpskog reprezentativca: "Uhvatio me u 'kragnu', a pištoljem udario u glavu!"

Bojan Popović (40) sada je u penziji poslije duge košarkaške karijere. Započeo je u FMP-u, gdje je u jednom momentu i bio izbačen iz kluba. Upravo je o tom periodu karijere pričao i otkrio da je jednom prilikom na ulici opljačkan i udaren pištoljem. Sve zbog patika koje je u nosio u tom periodu, krajem devedesetih godina.

Tada je sa 14/15 godina išao kući sa treninga i preživio je pravu dramu. "Bio sam sedmi ili osmi razred. Kao i svi, bez obzira na to stanje tada, nema ko nije imao 'Najk' ili 'Ribok' patike. Ja sam imao 'Najk' crne sa zelenim znakom, bile su već stare. Išao sam na trening, zima, mrak rano pao. Prišao mi je čovjek s leđa, uhvatio me u 'kragnu' i rekao dolazi ovamo, skidaj patike. Zašto me udario pištoljem po glavi, ne znam. I dan-danas osjetim tu da kažem čvorugu kada se pipnem po glavi", prepričava Bojan u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Na tome se nije završilo. "Onda me pitao da li imam kesu. Kažem imam. Kupili mi roditelji lijepe patike za trening, obuo ih dva puta, one unutra. Otvaram torbu sa ramena, izvlačim kesu, patike ostaju u torbi, izvlačim polako, patike ostaju u kesi, a osećam kako mi se znoj sliva..."

Srećom, nije bilo ozbiljnijih povreda. "Nastavlja da me zapitkuje, koliko mogu da ih prodam, koji su broj... Prijatelju, mene si udario, nemoj da me... Došao je poslije toga moj drugar jedan, odveo me kući, ćale i keva odlijepili", priča Popović. On je sa FMP-om osvojio Jadransku ligu i dva Kupa Koraća, pa je igrao u Dinamu iz Moskve, Unikahi, Lijetuvos Ritasu, Efesu, Sevilji, Asesoftu, Trefl Sopotu. Sa reprezentacijom osvojio je zlato na Unverzijadi 2003. godine i srebro na Evropskom prvenstvu 2009. godine. Poslušajte i cijelu emisiju:

