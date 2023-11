Teodosić se podigao na šut - pa napravio veliku grešku! O ovom detalju se priča (VIDEO)

Miloš Teodosić napravio je grešku u Barseloni...

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je propustila šansu da iznenadi Barselonu (86:81). U neizvjesnoj završnici je imala nekoliko prilika da povede ili izjednači, ali ih nije iskoristila. Jedna od tih bila je poslije greške Miloša Teodosića koji je bio jedan od najboljih igrača na ovom meču (13, 9as).

Pri rezultatu 81:78, na 73 sekunde do kraja imao je srpski tim napad. Teodosić je uzeo loptu, podigao se na šut za tri, a onda se spustio na parket. Sudije su odmah pokazale da je napad za domaćina. Vjerovatno ni on sam ne zna zbog čega nije šutnuo za tri. Satoranski je krenuo ka njemu, ali je odustao i pomjerio se i tada je došlo do greške.

Pogledajte tu situaciju sa Milošem:

Milos Teodosic'ten çok basit bir hata…



pic.twitter.com/xxMXQTOnMK — Euroleague Time (@euroleague_time)November 10, 2023

