Zvezda nikad nije bježala s terena! Čović se javio poslije skandala u Zadru: "Ako punite halu da napravite linč..."

Nebojša Čović se oglasio poslije incidenata u Zadru.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda/Screenshot

Crvena zvezda Meridianbet otputovala je u Zadar zajedno sa navijačima, uz nekoliko srpskih novinara, oni su tamo napadnuti i pretučeni od strane huligana. Zbog svega toga reagovala je policija i uhapsila dve osobe, oglasili su se i iz hrvatskog kluba, kao i ljudi iz navijačke grupe.

Poslije svega toga iz Zadra se javio i Nebojša Čović i objasnio šta se sve dešavalo. "Ekipa je iz Barselone sa nekih 20-25 simpatizera doputovala u Zadar. Na aerodromu su fotografisani, da ne kažem tipovani i praćeni. Nisu svi bili smješteni u hotelu u kome je ekipa. Novinari su bili u jednom, član Upravnog odbora i prijatelj u drugom. Prvo su novinari sačekani, koji ničim nisu provocirali, nisu imali obilježja kluba, napadnuti su od strane maskiranih hulgiana, zadobili su ozbiljne povrede. Onda su oko 20.15 napali člana UO i njegovog prijatelja, srušili su ih na zemlju, šutirali nogama, reagovala je hrvatska policija. Preventivne mjere nisu preduzete, jer su se navijači Zadra, ta grupa 'Tornado', oglasila 8.novembra i najavila je šta će se događati", rekao je Čović za "TV Prva".

Nastavio je u istom dahu. "Zadar je sa Zvezdom odigrao niz utakmica, nikada do sada nije bilo neprijatnosti ni u Hrvatskoj ni u Srbiji. Ovo je baš skandal i iznenađenje. Vidjećemo šta će biti na utakmici. Upozorili smo ABA ligu koja nije reagovala. Biće njihova odgovornost za sve što može da se se dogodi na meču. Vidio sam da su dali saopštenje na engleskom poslije ponoći. Nije naše da širimo paniku, da pravimo goru atmosferu, nego da u okvirima sportskog ponašanja i fer-pleja vladamo. Zahvalni smo predsjednici Zadra koja je došla sa djetetom. U našoj delegaciji ima dosta simpatizera od 13 do 15 godina. Nije to izolovan slučaj, ne znam šta su oni očekivali, da će možda doći navijači. Svi su sad prebačeni u hotel gdje je ekipa i biće propraćeni od strane hrvatske policije koja se korektno ponašala poslije incidenta."

Izvor: Printscreen/Prva TV

Na kratko je zastao i postavio jedno pitanje. "Šta bi bilo da se ovo desilo u Beogradu? Već bi Hrvati tražili sankcije... Ne zaboravite da za taj isti Zadar igra Arijan Lakić, bivši igrač Zvezde. Menadžment ABA lige loše koordinira i ne sprečava takve stvari, ni vrijeđanje na utakmicama. Sve to ima priču i pdlogu iza sebe, nije to naivna priča."

Naglasio je da će se meč, čiji početak je zakazan u 17 časova, igrati i pored saopštenja Zadrana. "Zvezda nikad nije bježala sa terena niti će bježati, izaći će na teren i igraće, potrebno je da bude regularno, bez vrijeđanja i nesportskog ponašanja, kako se to događa i radi. Ko će šta izgubiti za 'zelenim stolom', ta saopštenja i te priče, to ne znam. I ako izgubimo tako, ići će to u prilog nekim drugima. Zvezda će izaći na utakmicu, vodiće računa o bezbjednosti i poštovanju propozicija. Niko ne ide da bi bilo vrijeđanja, maltretiranja, fizičkog napadanja."

Prvi čovjek crveno-bijelih imao je jasnu poruku za čelnike regionalnog takmičenja. "Od sinoć sva odgovornost je na menadžmentu ABA lige, direktorima, oni su dobro plaćeni i treba svoj posao da rade odgovorno i profesionalno i da obezbede normalne uslove takmičenja. Navijači Zadra su se osjećali pogođeno zbog meča sa Megom, bili su nezadovoljni suđenjem, čak je i trener Zadra dao korektnu izjavu, kad je prošle godine Zadar dobio Zvezdu u Beogradu, mi smo prvi čestitali. Ako punite halu da biste napravili linč, onda neka igraju igre za 'zelenim stolom'."

Potvrdio je i da niko od povrijeđenih nije životno ugrožen. "Momci iz medija, njima su sanirane povrede, ušiveni su. Član Upravnog odbora i prijatelj su u redu, na snimanju su bili, nisu im polomljena rebra, jer su šutirani na zemlji. Svi su u istom hotelu i odatle će biti propraćeni. Hrvatska policija je intervenisala korektno i ljudi su u okvirima mogućeg odradili posao. To nije šačica nepoznatih huligana, oni su se sami identifikovali još u tom saopštenju od 8. novembra, sada se samo nastavilo isto", zaključio je Čović.