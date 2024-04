Namjerno "fulao" bacanja! Piletina za sve navijače od Bobija Marjanovića! (VIDEO)

Boban Marjanović je hit dana u NBA ligi pošto je namjerno promašio slobodna bacanja.

Izvor: YouTube/DrSwish

Boban Marjanović (36) odigrao je prethodne noći možda i svoju posljednju utakmicu u NBA karijeri, ali je našao način da se pamti. Marjanović je rijetko igrao za Hjuston ove sezone i nastup protiv L.A. Klipersa bio mu je tek 13. čitave sezone, ali je sa 13 poena i osam skokova učestvovao u pobjedi (116:105) i što je za njega još važnije - uspio je da oduševi gostujuće navijače pred kojima je nekad igrao.

O čemu se radi? Boban Marjanović je na četiri i po minuta do kraja, pri vođstvu Hjustona protiv L.A. Klipersa 105:97 izmamio aplauze svih u hali kada je završio na liniji za slobodna bacanja, gdje je promašio oba "penala" i to namjerno. I to obećavajući domaćim navijačima.

Nije u pitanju nikakvo "peckanje" sa njima, nego u hali L.A. Klipersa važi pravilo - kada košarkaš promaši oba slobodna bacanja, tada navijači dobijaju besplatnu piletinu. Marjanović je nakon prvog promašenog bacanja pogledao ka navijačima, pa obećao da će promašiti i drugo, nakon čega je hala "eksplodirala". Svi su bili oduševljeni, sem vjerovatno njegovih saigrača i posebno trenera koji je svakako želio pobjedu iako rezultatski meč nije mnogo značio.

Boban Marjanović Izvor: YouTube/Dr Swish

Nije mnogo mario Marjanović na to, čak ni to što je meč bio daleko od završenog u trenutku kada je "častio" publiku piletinom, pošto je želio da ga po nečemu pamte navijači L.A. Klipersa. Istovremeno, pokazao je zašto je jedan od najomiljenijih saigrača u NBA ligi.

Boban Marjanović ove sezone prosječno bilježi 2,5 poena i 1,8 skokova u dresu Hjustona. Prethodno je igrao za Dalas, Filadelfiju, L.A. Kliperse, Detroit i San Antonio.

Prethodne večeri završen je regularni dio sezone NBA lige i saznali smo parove plej-ofa.