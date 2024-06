Ova Amerika je bolja od Drim-tima iz 1992! Svetislav Pešić: Bio sam tamo, više nećemo slike sa njima

Selektor Srbije posebno govorio o najvećem favoritu na Olimpijskim igrama, protiv koga će Srbija igrati u grupnoj fazi u Lilu.

Dok se ljubitelji košarke u Srbiji mjesecima već raduju utakmici protiv reprezentacije Sjedinjenih Država na Olimpijskim igrama u Lilu, selektor Srbije Svetislav Pešić još ne insistira na tom meču. On je potpuno posvećen pripremi za svakog rivala na olimpijskom turniru, za koji tvrdi da će biti najjači ikad, a kada dođe vrijeme razmišljaće i o selekciji SAD, za koju tvrdi da će biti jača i od "Drim-tima" iz Barselone 1992. godine.

"Ne bavim se ovom američkom timom, a neću da pričam o njima. Ovo je jači tim od Drim-tima. Bio sam tamo sa reprezentacijom Njemačke, kada se jednostavno nije vjerovalo da takvi igrači postoje. Međutim, to je bilo 1992, a ovo je 2024. Ako se naravno složimo, košarka je jedan od sportova koji je možda najviše napredovao među kolektivnim sportovima", rekao je Pešić na konferenciji za novinare.

"Ovaj tim koji će se pojaviti tamo je jači od Drim-tima, nema tu nikakvih dilema, ali to uopšte ne znači da sve ekipe neće da se pripremaju. Kao što se u Barseloni niko nije pripremao za Drim-tim, već su jednostavno željeli samo da se slikaju sa njima, a mi ne želimo da se samo slikamo sa njima, kao ni bilo koja druga ekipa. To je košarka, koja je strašno napredovala sa obje strane okeana. Biće interesantno vidjeti poslije toliko godina gdje je sada košarka van NBA lige i gdje je NBA košarka. To je za nas apsolutni izazov, ali koncentracija ostaje apsolutna na Francusku, Kanadu, a ne znamo još ni ko nam je u grupi, da li će to biti Italija, Portoriko... Ako hoćemo u Pariz, moramo da dobijemo dvije utakmice najmanje. A, kada Amerikanci dođu na red, lako ćemo mi sa njima."

Za reprezentaciju SAD na Olimpijskim igrama igraće ovi igrači:

Lebron Džejms (Lejkersi)

Kevin Durent (Finiks)

Bem Adebajo (Majami)

Devin Buker (Finiks Sans)

Stefon Kari (Golden Stejt)

Entoni Dejvis (Lejkersi)

Entoni Edvards (Minesota)

Žoel Embid (Filadelfija)

Tajris Haliburton (Indijana)

Džru Holidej (Boston)

Kavai Lenard (Klipersi)

Džejson Tejtum (Boston)

U istoj grupi na olimpijskom turniru u Lilu igraće i Južni Sudan, kao i reprezentacija koja će tek doći iz kvalifikacija. A, dva tima izboriće mjesto na završnici turnira u Parizu.

Pešić je na konferenciji za novinare na okupljanju u Beogradu objavio i promjenu u reprezentaciji Srbije, a dočekao je povrijeđenog Nikolu Jovića, koji je sa longetom došao u Kraun Plazu, sa nadom svih da će moći da se oporavi na vrijeme za olimpijski turnir, koji počinje 27. jula.

Naravno, sa posebnom pažnjom su svi ispratili dolazak Nikole Jokića na okupljanje Srbije.

