"Pobjeđujemo, gubimo i slavimo zajedno, to je ključ uspjeha!" Bogdanović: Znate, volim da se igram vatrom!

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović govorio nakon pobjede nad Nijemcima.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaši Srbije osvojili su bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a kapiten tima Bogdan Bogdanović istakao je šta je bio ključ uspjeha! Po riječima jednog od najiskusnijih srpskih košarkaša i rekorderu po broju poena u dresu nacionalnog tima, ekipa Srbije pobjeđuje, gubi i slavi zajedno, što je ključ uspjeha tima na velikim takmičenjima.

Osvrnuo se Bogdan Bogdanović i na "prozivku" pa pozdrav sa Karmelom Entonijem, slavnim Amerikancem čiju je proslavu poena koristi kada je postizao trojke protiv SAD u polufinalu i Njemačke u meču za treće mjesto. I na taj način pokazao je moć ovog tima, koji se nikoga ne plaši.

"Ako me znate, ja uživam u igri, uvijek se takmičim. Igram se sa vatrom. Radio sam to i prije mnogo vremena, znam da neko misli da je provokacija, ali to je za mene uživanje. Čak i poštovanje prema njemu, da imamo njega tu kao legendu, ništa osim poštovanja", rekao je Bogdanović o Karmelu Entoniju.

Srpski tim stigao je do bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, što je daleko teže od "osvajanja" srebra, ističe Bogdan. Kapiten srpskog tima još jednom je istakao koliko je ponosan na tim. "Kada stojite na podijumu, tu su broj jedan, broj dva i broj tri. Ali u mom iskustvu, osvajanje bronzane medalje je dosta teže nego osvojiti srebro. Na podijumu djeluje tako, ali za mene... Ja sam ponosan na način kako smo igrali tokom čitavog turnira, čak i kad smo izgubili rezultat nije bio prava slika načina na koji smo igrali. Ali ponosan sam na način kako smo završili turnir. Kako je trener rekao ovog jutra, mi smo izgradili karakter, izgradili smo pobjedničku kulturu i rečeno je da završimo tako. Ponosan sam na način na koji smo završili", ispričao je Bogdan Bogdanović.

Kapiten reprezentacije Srbije otkrio je čitavom svijetu kako funkcioniše srpski tim - baziran je da prijateljstvu, pa tako zajedno pobjeđuje, gubi, slavi i radi sve ostalo. Lider je Svetislav Pešić, jedan od najiskusnijih selektora na svijetu, koji uvijek zna da podigne ekipu.

"Imali smo jednog od najiskusnijih trenera. Ali dao nam je sjajan govor, čak i poslije utakmice, podigao nas je, zadržao duh tima. Sve što smo uradili, to je timski uspjeh, čak i kad smo izgubili, imali smo isti majndset, nismo spavali tokom tog dana. Bilo je kasno, a kad smo se probudili, on je bio spreman. Malo duži sastanak nego obično, ali to je njegov način. Nismo se bunili. Nismo ni kasnili, igramo zajedno, pobjeđujemo zajedno i gubimo zajedno. Mi slavimo zajedno, sve radimo zajedno. To je ključ uspjeha", istakao je Bogdanović!

