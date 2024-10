"Panter igra odlično, ali Barsa ima 12 izuzetnih igrača": Kalinić otkrio šta se to promijenilo u igri Zvezde

Nikola Kalinić oglasio se pred meč sa Barselonom.

Poslije tri kola Evrolige Crvena zvezda je prva na tabeli i ima maksimalan skor od tri pobjede. Pokušaće da ostvari i četvrtu i da nastavi trijumfalni niz. Da bi u tome uspjela moraće u petak u beogradskoj Areni da pobijedi Barselonu (20.00). Ako neko dobro poznaje narednog rivala onda je to Nikola Kalinić koji je prošle godine igrao u tom klubu.

Prije meča je razgovarao sa novinarima.

"Očekujemo dobru utakmicu kao što pričamo već nekoliko nedjelja, hoćemo da igramo što bolje. Da se uigramo, da se osjetimo ko šta radi i stvorimo neke dobre navike koje će nam pomoći da dobijemo što više utakmica. Očekujem punu Arenu, mislim da je dobar momenat, nalazimo se u dobrom nizu, navijači to cijene", počeo je Kalinić.

Ima samo riječi hvale na račun španskog tima.

"Barselona je Barselona, to je tim koji svake godine želi fajnal-for, titulu. Ove godine bih rekao da su napravili malo bolju ekipu atletski, možda sa malo manje sezona u Evroligi, ali sigurno atletski jedna vrlo potentna ekipa. Moramo da zaustavimo to njihovo trčanje i da uz podršku sa tribina odigramo dobru utakmicu i ozbiljnu kao što je bilo prethodnih nekoliko mečeva."

Nije htio nikoga da izdvaja u njihovoj ekipi.

"Pa ne znam. Panter igra odlično, ali imaju sastav u kom može da iskoči ko god. Imaju 12 izuzetnih igrača, ne bih nikoga izdvajao, tu su Veseli, Laprovitola, ljudi koji znaju kako se igra u tim atmosferama, na njih treba obratiti posebnu pažnju. Ima tu i dosta dobrih španskih igrača, Ernangomez, Brizuela, svi oni su vrlo talentovani i mogu da te 'zaspu' sa 15-20 poena i treba biti oprezan."

Protiv Fenerbahčea je Zvezda odigrala skoro savršenu utakmicu i to se vidi i po rezultatu (76:57).

"Rano je pričati sada o tome da li je nešto 'kliknulo', dvije-tri utakmice nisu neko mjerilo, lijepo je sve to, euforija, ali tek je oktobar i treba da budemo strpljivi. Nismo još prešli ni u narednu godinu. Skapirali smo šta trener traži od nas, našli smo svoje uloge, polako sve to leže na svoje mjesto, ide sve to u dobrom smjeru. I te kraće pripreme su možda i uticale na start nekih u Evroligi, svi polako hvataju zalet i dolazi na svoje mjesto. Cilj je da radimo, gradimo tim, štitimo, podržavamo jedni druge, to uglavnom donese, ne možda rezultate, ali dobru šansu za nešto."

Nije htio preveliki značaj da daje tome što igra protiv nekadašnjeg kluba.

"Da, sada imam 30+ godina, pa imam previše bivših klubova. Ovaj, ne nešto pretjerano, sigurno je drugačije kada je igraš protiv nekih lica sa kojima si do juče dijelio svlačionicu. Iz tog razloga može da bude malo nezgodnije. Ali, svi smo profesionalci, prije, poslije utakmice odete na piće, ispričate se. A, kada počne utakmica, to je, bar u mom slučaju, strogo profesionalno."

Na to se nadovezala konstatacija "da je to tako osim kada je igrao protiv Zvezde".

"Okej, lijepo je sve to naravno, ali na kraju dana si profesionalac si i dolaziš da odigraš što bolje, da ne dozvoliš da te nešto dekoncentriše. Mislim da su svi u Evroligi na tom nekom nivou kad krene utakmica", zaključio je Kalinić.

