Jokić blistao na početku sezone, ali Denver nije: Raspad tima iz Kolorada, Oklahoma uništila Nagetse

Nikola Jokić predvodio ekipu, ali Denver nije mogao da pobijedi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić ponovo je bio najbolji igrač Denver Nagtetsa, ali to nije bilo dovoljno da tim iz Kolorada izbjegne veoma ubjedljiv poraz od Oklahome na samom startu nove NBA sezone. Jokićeva ekipa ostala je na "minus 15" i tokom prethodne noći bila je jedina koja nije postigla trocifren broj poena - na četiri odigrane utakmice u najjačoj ligi na svijetu.

Nikola je susret obilježiio sa 16 poena, 12 skokova i 13 asistencija, ali tim nije mogao da odvede do pobjede. Isti broj poena imao je i Kristijan Braun, dok je Majkl Porter mlađi ubacio 15 poena Oklahomi. Dvocifren učinak ostvarili su još i Gordon i Marej (po 12 poena), dok je izostao doprinos najvećih ljetnih pojačanja.

Rasel Vestbruk imao je zapaženu minutažu koju je obilježio sa šest poena, pet asistencija i pet skokova, dok je Dario Šarić za 11 minuta postigao tek dva poena. Na drugom kraju terena dominirali su Šaj Gildžes-Aleksander sa 28 i Čet Holmgren sa 25 postignutih poena.

Denver je na samom početku meča imao velikih devet poena prednosti (19:10), ali prednost nije uspio da sačuva ni do kraja prve dionice. Oklahoma je u drugom periodu stekla dvocifrenu prednost i razliku je održavala do kraja utakmice, uz tek povremene padove u igri kada su šampioni od prije dvije sezone prilazili na dva posjeda zaostatka. Maksimalna razlika u korist Oklahome išla je čak i do 20 poena, što pokazuje koliko je Denver bio nemoćan na otvaranju nove sezone u najjačoj ligi na svijetu.

Priliku za popravni Denver Nagetsi će imati u drugom kolu protiv Los Anđeles Klipersa, a na tom meču moraće da prikažu daleko bolje izdanje. Posebno se to odnosi na napad, jer ofanziva nije funkcionisala kako smo navikli na premijernom meču nove sezone.

Rezultati NBA mečeva u noći između četvrtka i petka: