Bura u Evroligi, dobio meč pa žestoko napao sudije: Igrali smo pet na osam!

Kendrik Nan je bijesan na sudije u Evroligi!

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Nevjerovatno evroligaško veče je iza nas, a jedna od dramatičnih utakmica bila je i ona između Panatinaikosa i Makabija. Na kraju su "zeleni" savladali Izraelce na domaćem terenu 93:87, a uprkos pobjedi najbolji akter meča Kendrik Nan bio je bijesan. Nije htio da ćuti zbog sudijskih odluka koje su prema njegovom mišljenju bile jako nepravedne.

Nekadašnji NBA bek koji je u karijeri nastupao za Majami Hit i Vašington Vizardse istakao je da mu se ne sviđa kriterijum, a posebno je istakao tehničku koju je dobio na pet minuta i 55 sekundi do kraja meča. "Ne sviđa mi se kako je meč suđen. Morali smo da igramo pet na osam", rekao je Nan, aludirajući na to da su sudije bile dio tima Makabija!

Ipak Amerikanac je sjajnom partijom sa 21 poenom, skoro perfektnim šuterm iz igre uspeo da donese šestu pobjedu Panatinaikosu i doveo je svoj tim u sam vrh Evrolige. Nije htio da hvali sebe poslije meča, nahvalio je saigrače.

"Moram da odam priznanje mojim saigračima, odradili su posao. Na kraju smo se borili do kraja, imali smo momentum da dođemo do vođstva. U četvrtoj četvrtini smo pali, ali smo dobro odigrali neke odbrane i pobijedili. Svi su sigurni u ono što radimo. Igram zajedno, napad će doći. Naš glavni fokus je samo da odigramo dobru odbranu, napad će doći. Tako smo sada došli do pobjede", rekao je on.