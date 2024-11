"Molim prijatelje da mi ne pokazuju, to nije moj svijet": Željko Obradović hoće da njegovi igrači ovo dobro znaju

Željko Obradović se oglasio poslije još jedne velike pobjede Partizana protiv Olimpijakosa.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je ostvario veliki trijumf protiv Olimpijakosa u Beogradskoj areni, a trener crno-belih Željko Obradović posebno je naglasio odličan nastup svog tima u posljednjoj četvrtini.

"Igrali smo utakmicu sa mnogo uspona i padova. Počeli veoma loše, našli potom ritam, a onda našli način da pobijedimo. U trećoj četvrtini primili smo tri puta koš uz faul, promašivali otvorene šuteve, ali smo bez obzira na to promijenili utakmicu u posljednjoj četvrtini. Čestitam svojim igračima na trudu i na svemu što su pokazali".

Akcentovao je Obradović i doprinos Balše Koprivice.

"Balša je unio energiju, odigrao izvanredno. Treću četvrtinu odigrali smo mekano, primili tri puta koš i faul. Svaki faul poslije kojeg igrač nastavi i ide da šutne je po pravilu faul i koš. Šutirali smo tada otvorene šuteve veoma loše i ubacili samo jedan od devet. U posljednjih 4/7. To je košarka, ubaciš, promašiš... Ali čestitam igračima na ogromnoj energiji, na momentumu u posljednjoj četvrtini u kojoj smo 'izginuli' na terenu, svaka im čast na tome"

Bio je upitan Željko Obradović i za to da su igrači pokazali šta mogu i da su tako "odgovorili na pitanja nevjernika", odnosno da mogu više od onoga što su pokazivali do sada.

"Odavno sam ovdje govorio da živim u svom svijetu i da okolo niko ne može da utiče na mene i to učim i svoje igrače. Svako ima pravo na svoje mišljenje, u ovom svijetu 2024. sa toliko sajtova, komentara... Svi znaju sve poslije utakmice i svi analiziraju utakmice i to će cijelog života da bude tako. Ja se bavim svojim poslom, sa svojim stručnim štabom i to je tako. Imam svoj put, nikad nisam dozvolio da neko sa strane utiče na mene. I molim jedno sve prijatelje kada mi kažu poneku stvar - 'Hej, zdravo, to nije moj svijet, ja nisam u tom svetu'".

Govorio je i o Mariju Nakiću i Dvejnu Vašingtonu.

"Duga je sezona i na svakoga računam. Imamo van tima i Marjia Nakića, izvanredno je počeo sezonu, počeo je da radi i nadam se da će za par dana početi da trenira sa ekipom, a isto je i sa Vašingtonom. Nemam primedbi na njegovo ponašanje, doprinos. Krajnju odluku donosim ja, a on će imati priliku da pokaže"

Partizan će naredni meč igrati u subotu od 19 časova protiv Splita u ABA ligi.