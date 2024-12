4, 3, 2 - Karlik Džouns za pobjedu Partizana! Pogledajte koš kojim je Amerikanac zapalio Grobare u Berlinu

Plejmejker Karlik Džouns donio pobjedu crno-bijelima!

Partizanov plejmejker Karlik Džouns heroj je velike pobjede protiv Albe - petog trijumfa crno-bijelih u nizu u Evroligi. Na dvije sekunde do kraja, on je postigao koš odluke za uspjeh koji je doveo tim Željka Obradovića do skora 7-8. A, ne tako davno učinak Partizana u Evroligi bio je 2-8.