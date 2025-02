Luki Dončiću doveli "zvijer" sa kojom će igrati 10 godina: Lejkersi opet ostavili bez teksta cijelu NBA ligu

Malo ko je očekivao da Lejkersi dovedu Marka Vilijamsa i svi im sada skidaju kapu na tome. Upoznajte novog saigrača Luke Dončića i Lebrona Džejmsa.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi sklopili su čitav tim koji će na čelu sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom napasti NBA titulu. Nakon što su doveli centra Šarlota Marka Vilijamsa (23 godine, 213 centimetara), postalo je očigledno u kom sastavu će tim Džej-Džej Redika krenuti u borbu za naslov prvaka. Očekue se da sastav tima iz El-Eja bude ovakav:

Luka Dončić

Ostin Rivs

Rui Hačimura

Lebron Džejms

Mark Vilijams

Generalni menadžer Rob Pelinka najavio je na promociji Luke Dončića u Lejkersima da je realnije da najveći košarkaški klub na svijetu potraži dugoročno rješenje na pozicii centra na ljeto. Ipak, ove njegove riječi bile su blef: "Znamo da bi još trebalo raditi na našem sastavu da bi bio kompletan. Napravićemo tim koji će pratiti košarkašku filozofiju našeg trenera Džej-Džej Redika. U to vjerujemo i da bismo to ostvarili konstantno sarađujem sa trenerom. Znamo da nam je potreban centar. U posljednja dva-tri dana za trejdove je izbog sužen. Realnije je da će nešto tako doći u toku ljeta, ali Luka će biti dugoročno u centru naše pažnje", kazao je on tom prilikom.

Uprkos tom "odgađanju" rješenja, Pelinka je zapravo sve vrijeme imao rješenje "u rukavu".

Ko je Mark Vilijams?

Mark Vilijams rođen je u u Norfolku u Virdžiniji, odakle je i nekadašnji prvi "pik" sa NBA drafta 1995, Džo Smit, koji je karijeru završio upravo u Lejkersima 2011. godine. Išao je u srednju školu u svom gradu, kao i u jednoj pripremnoj akademiji za sportiste na Floridi, a onda je proveo sada neuobičajene dvije godine na koledžu. Igrao je za veliki Djuk pod vođstvom trenera Majka Kšiševskog i stigao u NBA ligu 2022. godine, kada ga je kao 15. "pika" odabrao Šarlot Hornets.

Franšizu je još te sezone vodio najveći košarkaš svih vremena prije nego što ju je prodao 2023. godine za tri milijarde dolara. Tokom dvije i po godine u klubu, Vilijams je radio sa trenerima Stivom Klifordom i Čarlsom Lijem, koji ga je i ispratio prošle noći u Lejkerse, nakon što je ove sezone mladi centar postizao po 15,6 poena uz 9,6 skokova po utakmici, ali i uz 2,5 asistencija.

Osim toga što je pouzdan defanzivac, Vilijams je u napadu sposoban da uhvati lob dodavanja sa više pozicija i savršeno mu odgovaraju saigrači koji mogu da ga pronađu na taj način. A Dončić je u stanju da ga razigra na svaki način.

Poznati NBA insajder Šams Šaranija oduševljen je time što su Lejkersi doveli jednog od najpotcjenjenijih centara u ligi. Uvjeren je da će njegov stil igre odmah "kliknuti" sa načinom na koji igraju Luka Dončić i Lebron Džejms.

"Dončić dobio saigrača za narednu deceniju"

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

"On se zaista u tip igrača kakve smo vidjeli da odgovaraju Luki Dončiću. U Los Anđelesu su zaista uzbuđeni zbog toga što su ga doveli. Lejkersi su tražili tradicionalnog centra od prošlog ljeta i konačno su ga pronašli. On je momak koji bi mogao da igra u tandemu sa Lukom Dončićem narednih osam do 10 godina. Platili su ogromnu cijenu, ali dobili su tipa koji bi mogao da im bude jedan od ključnih igrača u narednom periodu", kazao je NBA insajder.

U timu u kojem je glavna zvijezda plejmejker Lamelo Bol, a srpski košarkaš Vasilije Micić rezervna opcija na "pleju", Vilijams nije bio u prvom planu i zato su isprva mnogi bili iznenađeni odlukom Lejkersa da za njega da zaista vrijednog igrača - Daltona Knehta.

Ubacio devet trojki na utakmici, sada ide kod Vase

Mladi šuter iz Farga (23 godine, 198 centimetara) bio je prošlog ljeta odabran kao 17. "pik" na NBA draftu i već u prvoj sezoni pokazao je kako je dobar šuter. U novembru je u utakmici protiv Jute Džez ubacio čak devet trojki i izjednačio rekord lige u broju trojki koje je ubacio ruki. Tako pouzdana napadačka opcija bila je jako vrijedna Lejkersima na klupi, ali svjesno su napravili potez kojim su je se odrekli da bi u budućnosti gradili budućnost oko tandema Dončić - Vilijams.

Sada već potpuno novi Lejkersi, sa Dončićem i Vilijamsom, a bez Dejvisa, Knehta, Maksa Kristija (takođe otišao u Dalas) odigraće prvi meč u punom sastavu možda u subotu od 22 časa po ovdašnjem vremenu, kada bi Luka mogao da debituje protiv Indijane.