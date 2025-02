Dominacija Nikole Jokića protiv novog tima Vasilija Micića

Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

Nikola Jokić nastavlja da se poigrava u NBA ligi, na parketu je proveo samo 29 minuta i jedna asistencija dijelila ga je od toga da upiše novi tripl-dabl - 26 poena (10/11 za dva, 1/2 za tri, 3/3 sa penala), 11 skokova, 9 asistencija u pobjedi Denvera protiv Finiksa (122:105).

Nije bilo previše potrebe da se Nikola umara, pošto su Nagetsi dominirali od prvog do posljednjeg minuta. Već sredinom druge dionice stekli su dvocifreni plus (57:46) koji su do kraja meča samo uvećavali. Zbog povrede nije bilo Majkla Portera juniora i Rasela Vestbruka, pa je Džulijan Stroter bio u startnoj petorci i to je iskoristio (18, 6sk). Jedini efikasniji od Jokića bio je Džamal Marej (30, 6/9 za tri, 6as).

U timu Sansa zbog povreda nisu igrali Kevin Durent i Bredli Bil, a još se čeka debi Vasilija Micića. Sprski plejmejker je prije nekoliko dana prešao u Finiks i čeka da odigra prvi meč, zajedno sa Kodijem Martinom. Najbolji u poraženom timu bio je Devin Buker (24, 7sk).

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: Youtube/nba screen

Što se Jokića tiče, on je još jednom pokazao cijelom svijetu zašto je on pravi MVP. Iako mnogi stručnjaci i ljudi iz NBA lige pokušavaju da "poguraju" Šeja Gildžusa-Aleksandera iz Oklahome, Nikola ima brojke koje izgledaju kao da su sa video igrice. Prosjek ove sezone mu je 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,3 asistencije po utakmici.

REZULTATI:

Orlando - San Antonio 112:111

Vašington - Atlanta 111:125

Čikago - Golden Stejt 111:132

Memfis - Oklahoma 112:125

Minesota - Portland 114:98

Njujork - Boston 104:131

Finiks - Denver 105:122

Sakramento - Nju Orleans 123:118

LA Klipers - Juta 130:110

