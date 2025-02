Konferencija KSS pred finale Kupa Radivoja Koraća: Sve je objašnjeno kroz čitljiv rječnik manipulacije

Košarkaški savez Srbije je sazvao vandrednu konferenciju za medije pred finale Kupa Radivoja Koraća.

Izvor: MN PRESS

Finale Kupa Radivoja Koraća počinje od 20:45, a Košarkaški savez Srbije je sazvao vandrednu konferenciju za medije od 15:30 časova ina kojoj bi pored predsjednika KSS Nebojše Čovića trebalo da govore Bojan Popović i Darko Jovičić.

Prvi se obratio predsjednik KSS Nebojša Čović.

"Nekako negdje moramo da presječemo i prekinemo sa pravljenjem nepotrebnih tenzija i okrivljivanjem drugih za nešto što nije na nama. Sve je na konferenciji za štampu trenera Partizana objašnjeno kroz jako čitljiv rječnik manipulacije. Na nama nije da se stavljamo ni na čiju stranu. Pored mene je potpredsjednik Jovičić zadužen za takmičenje, predsjednik sudske komisije Milojković i Bojan Popovič komesar zadužen za kup, Odmah na početku da vam kažem kratku genezu. Još 28. januara su dati principi žijrebanja i to nije neuobičajeno. To se radi godinama unazad i godinama unazad je u Nišu. 29. januara u 12. sati je izvršeno žrijebanje parova finalnog turnira KRK. Mi smo naslijedili ovaj model organizacije kupa Radivoja Koraća od prethodnog rukovodstva. To ne traje godinu dana, mnogi koji se iščuđavaju i traže alibi, neće to više moći da prođe. Dosta je traženja alibija i pričanja priča. Nakon toga je uslijedio tehnički sastanak, dati su svi tehnički detalji. Imali smo žrijebanje za sudije, za polufinale i finale. Bilo je podijeljeno na tri grupe, Jedna je bila grupa evroligaških sudija, druga grupa je bila sa sudijama ABA lige i treća sudije iz KSS. Zašto žrijebanje? Jer je prošle godine bila priča da je delegiranjem namješteno ko sudi. Sada ne valja ni žrijebanje. Na meni nije da sudim o sudijama, ali mislim da su svuda bili bolji. Čak i ta sporna utakmica Spartaka, tu utakmicu nisu pobijedile sudije. To treba gledati na jedan normalan način. Mi večeras uazimo u visokorizičnu finalnu utakmicu finala KRK. Ona nije ni više ni manje rizična od ranijih. Bilo je očekivati da iskusni ljudi budu umirujući, a ne da prave dodatni pritisak. Ovo je pritisak na sudije. Već odmah je rečeno da su nekompetentne sudije".

Čović je potom govorio o format Kupa i osvrnuo se na tvrdnje Željka Obradovića da nigdje drugdje timovi nisu igrali kup utakmice tri dana zaredom.

"Uredno postoji dokumentacija. Pošto su nama postavljena pitanje od ntrenera, da odmah odgovorim. Postoje zemlje gdje se igra dan za dan. To je konkretno Španija, da ne pominjem dalje zemlje. Da ne pominjem da je žrijeb ostao uravnotežem. Ja sam bio predsjednik KKCZ, a da navijam za Zvezdu i neću kriti, ali ni za ovolicko neće Zvezda dobiti više zbog toga. Crvena zvezda je igrala tri utakmice za redom 2015. 2019. 2023. godine, S tim što tada je to urađeno na zahtjev MUP-a i TV arene da Zvezda sama pređe u taj format. Takođe moja lična ideja ove sezone je bila da pokušamo da u srijedu odigramo 4 utakmice četvrfinala. Da napravimo razmak, zbog publike i navijača Crvene zvezde. Prvi dan četiri utakmice, drugi dan dvije polufinalne utakmice, da ostavimo klubovima petak da se odmore i onda u subotu finale. Nažalost to nije prošlo kao prijedlog. Nemojte da nam moralne kritike drže oni koji dvije godine nisu igrali domaću ligu i ponizili su domaće takmičenje. Olimpijakos je svojevremeno preskočio četvrfinale, pa je prebačen u drugu ligu", istakao je Čović.

Potom je govorio o sudijama.

"Od iskusnih stručnjaka se očekuje da budu ohrabrujući za sudije. Ne pričam o sudijama koji kradu parfeme po aerodromima, to ćemo drugi put. Šta znači da se iskusni trener ne pozdravi sa sudijom? Kakva je to poruka? Mi bolje sudije od ovih nemamo. Sad razumijem što mnoge vrlo kvalitetne sudije imaju ogromnu neprijatnost da sude Kup Radivoja Koraća jer su dobijali prijetnje da ili sude za nekoga ili neće biti delegirani za Evroligu. Smatrali smo da je ovo jako važno i apelujemo da se tenzije spuste. Da se puste sudije da odsude normalno utakmicu i u potpunosti stojimo iza sve trojice sudija i štitićemo sve sudije. Da će griješiti sudije? Pa ko nije griješio u životu", rekao je predsjednik KSS.

"Ja bih vam ovo isto rekao i za Crvenu zvezdu i maksimalno ću se truditi da ne kvarim odnose između te dvije uprave. Dok se bavim time neću dopustiti da se tu prave varijante trange-frange raznih tipova i zaštitićemo organizaciju. Večeras ćemo imati problem sa ulaskom publike. Odluka organizatora je da ne može da iko uđe bez karte. Tako da ne očekujte da KSS naređuje bilo kome da pušta ili ne pušta. Dali smo određeno sugestije, niti mi štampamo karte niti u tome učestvujemo", dodao je Čović.

Zašto nema Beloševića i Jovčiča u žrijebu za finale?

"Odmah kada smo odredili grupu evroligaških sudija javili su nam se Nikolić i Juras da su spriječeni da budu na turniru. Kada smo držali sastanak sa 16 sudija jasno je rečeno od gospodina Beloševića koji je sudio 21 finale KRK da ne može da iznese i nema dovoljno strasti i energije za finale. Slična situacija je sa gospodinom Jovčićem. Hvala vam na pitanju i drago mi je jer ništa nije tabu tema", rekao je Čović.

Potom je tema bio sudija Stefan Ćalić, na koga se žalio Spartak.

"Gospodin Ćalić nema odgovornost za tu zadnju odluku. Mi smo apsolutno gledajući poslije snimak da je Pešić imao propust za koji je sankcionisan. Nije gledano da li je faul postojao, jer faul nije suđen i to ne može da se gleda. Trener Spartaka je tražio čelendž za neumjereni kontakt. Do sada se nije vidjelo o čemu se radilo", rekao je predsjednik sudijske komisije Milojković.

"Kontrolor na utakmici je bio Siniša Jovanović, ali sve to vezano za kontrole piše u javnim saopštenjima. Za svaku utakmicu je bilo objavljeno ko je bio kontrolor. To je sve bilo javno",rekao je Jovičič.

"Sudija Pešić nije rođak Svetislava Pešića, da pojasnimo", dodao je Nebojša Čović.

Bojan Popović govorio je o žrij ebanju za finale.

"Od predstavnika Partizana bio je Luka Vulikić i Ivan Todorović, čini mi se da je on njihov PR, nije u protokolu hajde tako da kažem."

"Opet ako mogu da dodam, ja sam poslije žrijeba pitao prisutne predstavnike Partizana da li imaju ikakvu primjedbu na žrijeb, rekli su da nemaju", rekao je Jovičić.

Da li će Niš i dalje biti domaćin?

"Na to pitanje mogu da vam odgovorim kad se kup završi. Tek je osam do 16, vjerovatno će sad uslijediti reakcije, saopštenja, dalji napadi, mistifikacije. Nadam se da će sve biti kako treba i opet apelujem na sve učesnike da se tenzije potpuno spuste. Da pustimo ljude da odrade posao kako treba. Odluka KSS vezana za vrijeđanje biće ispoštovana sto odsto. Moramo da prekinemo tu spiralu nasilja, uvreda s koje god strane da dolazi, da znate. Hvala", završio je konferenciju Čović.