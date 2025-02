Amerikanac zakazao u finalu protiv Zvezde: Da li je ova Obradovićeva odluka koštala Partizan?

Partizan je izgubio od Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća, a odluka Željka Obradovića donijela je polemiku i među navijačima.

Partizan je izgubio od Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća (89:83). Imao je tim Željka Obradovića priliku da riješi meč u svoj u korist u posljednjim sekundama utakmice pošto je na oko tri sekunde prije isteka 40. minuta Karlik Džouns bio polovičan sa linije za slobodna bacanja.

Poslije svega toga bilo je dosta komentara na dešavanja na samom terenu, sportski direktor crno-bijelih Zoran Savić protestovao je zbog sudijskih odluka, dok su se uključili i navijači na društvenim mrežama i jedna od glavnih tema bila je odluka Željka Obradovića kada je birao četvoricu stranaca za mečeve u Nišu. Na tom spisku našli su se Karlik Džouns, Sterling Braun, Dvejn Vašington i Tajrik Džouns.

To je ujedno značilo i da u Kupu neće igrati Ife Lundberg, Isak Bonga, Brendon Dejvis, Frenk Nilikina i Ajzea Majk. Da li bi ishod finalnog meča bio drugačiji da je na terenu bio Lundberg ili Bonga? Najviše zamjerki postoji na račun igre Vašingtona.

Vašington zakazao u finalu

Vašington je u prvom meču protiv Vojvodine (85:69) postigao 14 poena (7as, 4sk), pa je protiv Mege dao 17 poena (4as, 3sk), ali se nije pojavio u finalnom meču. Protiv Zvezde je dao samo četiri poena (2/4 za dva, 0/4 za tri), bez asistencije i sa samo jednim skokom. Zbog njegove loše igre Obradović je bio primoran da drži Karlika Džounsa u igri vjerovatno i više nego što je planirano. Plejmejker iz Južnog Sudana igrao je skoro 43 minuta od ukupno 45.

Nije pomoglo crno-bijelima ni to što je Sterling Braun bio van ritma, jeste dao 11 poena (4/7 za dva, 1/4 za tri), ali je imao tri izgubljene lopte od kojih ključna u samoj završnici kada je loše izveo aut i bacio loptu pravo u ruke Mekintajeru.

Ipak, mnogo veća pažnja je na Vašingtonu. Željko je izabrao njega kako bi imao više bekova, kako bi Karlik imao pomoć u organizaciji igre i kako bi ga odmorio. Upravo zbog toga je on dobio prednost u odnosu na Lundberga, pa i na Bongu. I jedan i drugi bi imali vjerovatno veći doprinos u odbrani u odnosu na Dvejna. Na sve to treba dodati i da je Vašington dobio i petu ličnu grešku u 42. minutu kada je napravio faul u napadu i tako ostavio saigrače na cjedilu. U tom trenutku su crno-bijeli vodili sa 81:80 i imali napad.

Previše loših odluka

Vašington je imao tokom sezone mečeve u kojima je pokazao sve šta zna i umije. Posebno je to pokazao protiv Fenerbahčea kada im je ubacio 27 poena u Areni. Prije toga je Asvelu ubacio 22, Albi i Makabiju po 13, ali je pokazao i da još uvijek nije naučio neke lekcije.

Jedna od tih je momenat procene koji se tiče donošenja odluka u napadu, odnosno kada treba da završi akciju sam, a kada da asistira. Jedan od primera toga vidjeli smo i u završnici prvog poluvremena. Tada je Zvezda vodila sa 40:37 i bilo je oko 35 sekundi do kraja poluvremena. Vašington je tada odlučio da igra "dva za jedan", tačnije da završi brzo napad i da poslije napada Zvezde ostavi još jedan napad Partizanu. Nešto što se veoma rijetko radi u Evropi i što se mnogo češće radi u NBA ligi.

Kako se to završilo? Promašio je cijeli koš, nije dobacio loptu do obruča u pokušaju za tri. Željko Obradović je bio iznenađen tim potezom, samo je počeo da se smije i sklopio je ruke. Ni on nije mogao da vjeruje kakvu odluku je njegov igrač donio.

Slijedi završni dio sezone, borbe za nove trofeje i jasno je da mu Željko vjeruje. Moraće to da pokaže i na parketu u preostalim mečevima. Uz to se Partizan bori i za mjesto u plej-ofu Evrolige i učinak svakog igrača je od velike važnosti.