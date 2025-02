Luka Dončić nije trejdovan jer ima 122 kilograma: Ima nešto što Amerikancima teže pada

Zbog čega je zaista trejdovan Luka Dončić? Čuli smo razne teorije o odluci Dalasa, međutim Lejkersi su Slovenca dobili samo zbog jedne stvari - novca.

Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

Zašto je trejdovan Luka Dončić? Ovo pitanje već duže od dvije nedjelje postavljaju svi košarkaški navijači, posebno Dalasovi jer su iznenada ostali bez svoje prve zvijezde. Maveriksi su Dončića olako prepustili LA Lejkersima - u zamjenu za Entonija Dejvisa - a sva dosadašnja objašnjenja nisu bila dovoljno uvjerljiva.

Slušali smo priče da Dončić voli žurke, da je debeo i da je imao čak 122 kilograma, kao i da su u Maveriksima ubijeđeni da zbog sve češćih povreda njegova karijera neće potrajati. Ali, to je daleko od istine. Nešto je naravno moralo da bude "povod" da se jedan od najvećih košarkaša današnjice pošalje u drugu ekipu budzašto, ali nećete se iznenaditi ako čujete da je pravi razlog ono oko čega se i vrti cijeli svijet - novac.

Kako prenosi "Atletik", Dalas niti jednog trenutka nije razmišljao da ponudi Dončiću "super maks" ugovor koji je trebalo da bude aktivan od ljeta 2025. godine, pa je baš zbog toga morao da "razmijeni" Slovenca u neku drugu ekipu. Samo se na taj način i poništava klauzula o "super maksu".

Šta je čekalo Luku Dončića?

Luki Dončiću trenutno "teče" petogodišnji ugovor vrijedan 215 miliona dolara. Ove sezone zarađuje 46 miliona, dok je nakon toga plan bio da "odbaci" petu godinu ugovora kako bi potpisao "super maks" ugovor u ljeto 2025.

Takav ugovor mogu da potpišu samo igrači koji imaju sedam godina staža u NBA i u istom timu, a ujedno moraju da ispunjavaju uslove poput izbora u najbolju petorku, učešća na Ol-stara i slično. Prema nekim procjenama, Dončić je trebalo da dobije ugovor koji će samo u jednoj sezoni vrijediti više od 80 miliona dolara, odnosno 35 odsto "seleri kepa". Ukupno, mogao bi da dobije petogodišnji ugovor od 346 miliona dolara. To bi bio najveći ugovor u NBA ligi.

Luka će morati da se zadovolji daleko manjim ugovorom (finansijski gledano) - ili će birati kraći. Pošto više ne može da potpiše "super maks", već sada je jasno da će izgubiti bar 50 miliona dolara. A tu je i porez koji je veći u Kaliforniji...

Luka Dončić trejdovan zbog novca?

Izvor: Harry How / Getty images / Profi

Iako na prvu loptu djeluje čudno da Dalas želi da štedi na Luki Dončiću, to se savršeno uklapa u namjere novih vlasnika koje su od Marka Kjubana kupile većinski dio. Adelsoni i Dumont su tražili od generalnog menadžera Nika Herisona da uštedi, još se priča i da je to zbog potencijalne selidbe u Las Vegas, a pošto nije "mirisao" Luku Dončića to mu nije bio problem.

"Postojao je jedan obrt: Maveriksi nikada nisu ni planirali da ponude Dončiću taj super maks, rekli su izvori iz NBA lige. Generalni menadžer kojim potom bira samo jednu zvijezdu za trejd, pregovara samo sa jednim drugim generalnim menadžerom (Rob Pelinka, prim. aut.) kome vjeruje i cilja samo jednog igrača sa kojim je ranije radio (Entoni Dejvis) i za čiji karakter može da garantuje. To nije slučajnost", piše "Atletik".

Uz podsjećanje da osmorica imaju super maks ugovore - Tejtum, Braun, Adetokunbo, Embid, Jokić, Buker, Lilard i Tauns - dodaje se i da Dalas nije htio u tu avanturu: "Što se tiče Maveriksa i ove najnovije informacije o Dončiću, prilično je očigledno da Niko Harison nije želio da ga zadrži kao franšiznog igrača Dalasa. Nema mnogo superzvijezda u istoriji ovog sporta poput njega, ali Maveriksi su odlučili da u njegovim godinama ne mogu dovoljno da mu vjeruju ili da se oslone na njega da donese titulu. Harison se odlučio za Dejvisa da bi ga upario sa Kajrijem Irvingom, dvojicom igrača koje je dobro poznavao iz vremena kada je radio u Najkiju", dodaje se.

Zašto su onda iz Dalasa širili laži?

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Iako je sasvim jasno da se radi o novcu, čuli smo raznorazne druge teorije koje su "ocrnile" Luku Dončića. Tako se pričalo da je Dončić vodio nesportski život, da je stalno bio povrijeđen, težak, debeo, a sve je to bila taktika kako bi iz Dalasa na vrijeme uspjeli da svoju odluku proglase - čisto sportskom i logičnom.

Vidjećemo da li se iza svega krije neki viši cilj vlasnika - pošto mediji u Americi pretpostavljaju da bi franšiza mogla da se preseli u Las Vegas, gdje vjeruju da bi mogli da zarade još više novca. O tome je pričao i komesar NBA lige Adam Silver.

"Apsolutno nemam saznanja niti vjerujem da je postojao neki skriveni motiv. Nema sumnje da su porodice Adelman i Dumont kupile Dalas da bi ga zadržale u tom gredu. Nemam nikakve sumnje da su predani tome da naprave dugoročne uspjehe sa franšizom. Što se tiče navijača Dalasa, sve što mogu da im kažem je da će vrijeme pokazati da li je to bio pametan potez. Trebalo bi da vjeruju u svoju organizaciju. Njihova je organizacija napravila trejd koji je mislila da je najbolji za njih, a to ne mora da znači da su u pravu ili ne - samo da je teško da se mi stavimo u njihovu kožu. Oni najbolje znaju za cijelu situaciju. Imaju vjeru šta je potrebno da bi se osvojila titula, a ja to neću da preispitujem", smirio je navijače Silver.