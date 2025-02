Ovdje je počela Jokićeva dominacija, a to su svi zaboravili: Kad smo pitali Amere, jedva su ga se sjetili

Nikola Jokić je počeo da dominira u dresu Srbije na turniru gdje je čekao šansu sa klupe. Malo ko je tada mogao da vjeruje da će deset godina kasnije biti najveći ikada.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić je napunuo 30 godina, a u moru čestitki istakla se jedna sa detaljima takmičenja na kome je najbolji košarkaš svijeta osvojio prvu medalju za Srbiju. Prije više od decenije on je obukao dres Srbije, nosio je broj sedam dok je njegovu 15-icu tada nosio nekadašnji centar Partizana Đoko Šalić.

Jedan od profila na instagramu koji se bavi mladim talentima čestitao je Jokiću jubilarni rođendan snimcima iz Praga iz 2013. godine. Tada je Jokić kao talenat iz drugog plana priključen svojoj generaciji koja je osvojila srebro na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Ko je bio u toj generaciji?

Jokić je bio daleko od lidera tog tima, bio je centar koji sa klupe daje doprinos. Najveće nade su bili Vasa Micić koji je završio turnir u idealnoj petorci, Nikola Janković i Nikola Milutinov pod košem, a od onih koji su stigli do seniorske selekcije Srbije u ekipi se našao i Ognjen Dobrić. Ovo je sastav te ekipe: Stefan Pot, Jovan Novak, Miloš Janković, Nikola Jokić, Dušan Kutlešič, Vasilije Micić, Luka Anđušić, Nikola Milutinov, Nikola Janković, Mihajlo Andrić, Ognjen Dobrić, Đoko Šalić.

Vidjeli smo na snimcima koji su podijeljeni da je Jokić dominirao protiv Australije, da je imao sjajan meč protiv Amerike. I tada je dijelio sjajne pasove saigračima ispod koša, umio da pogodi i flouter i trojku, da rolingom ispod koša dođe do poena. Pogledajte kako je igrao prije više od decenije u Pragu sada najbolji košarkaš planete:

Kako je Srbija došla do srebra?

U grupnoj fazi je Srbija bila druga iza Amerikanaca. Uspjeli su da pobijede Ruse, Australiju, Brazil i Senegal u prvoj rundi, Kinu i Rusiju u drugoj, dok su izgubili od Amerike za koju su igrali Markus Smart, Eron Gordon, Džalil Okafor, ali i nekadašnji centar Crvene zvezde Majk Tobi i sadašnji košarkaš Budućnosti Rašid Sulamon. U grupi su izgubili 71:62 od Amerike, a onda su dobili Hrvate u četvrfinalu 73:66 i Australiju u polufinalu 63:58 prije nego što ih je Amerika dobila u finalu 82:68.

Šta nam je rekao Majk Tobi?

Jednom prilikom smo u intervjuu sa Majkom Tobijem pomenuli ovo takmičenje, a on je pošteno rekao da tada nije bio fokus na Jokiću,. Micić, Milutinov, Janković, pa i Stefan Pot su bili veći "prospekti". Zapravo se Jokića jedva sjetio. "Pošto dolazim iz Sjedinjenih Američkih Država za mene je to bila prva interakcija sa internacionalnom košarkom. To me je natjeralo da shvatam koliko su zapravo dobri košarkaši van Amerike. U SAD smo malo zatvorenog uma za te stvari. Tako da je za mene prilika da igram protiv tih momaka i da shvatim koliko su dobri je bilo nešto što mi je zaista otvorilo oči. Sećam se da sam bio jako impresioniran, a pogotovo sa srpskim timom. Pomislio sam - ovi momci su nevjerovatni", rekao je Tobi, a onda se osvrnuo na Jokića: "Ne, ne! Rekao bih da tada sigurno nisam shvatao kakav će igrač biti. Ali sjećam se kada je draftovan i kada je počeo da ređa uspjehe znam da sam pomislio da sam siguran da je bio u tom timu . Morao sam ipak da pogledam i uvjerio sam se da je zaista tu igrao. Sjećam ga se, a izrastao je u nevjerovatnog igrača."

A sada je najbolji ikada!

Dobro, Amerikanci još ne priznaju da je Nikola Jokić najbolji internacionalni košarkaš ikada u NBA ligi, ali je jasno da je sa tri titule MVP-a i jednim šampinskim prstenom sigurno već zaslužio taj status. On je upravo nakon tog takmičenja dobio pravu šansu u Megu gdje je ostao do 2015. godine. Denver ga je godinu dana ranije draftovao, a pošto je 2015. bio najbolji mladi igrač i MVP ABA lige otišao je u najjaču ligu svijeta. Od tada njegovu priču svi znaju, ali pomalo se i zaboravilo da je njegova dominacija na planetarnom polju krenula iz Praga te 2013.