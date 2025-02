"Ovo nisam mogao da zamislim": Aleksi Avramoviću puno srce, Svetislav Pešić mu ispunio dječački san

Aleksa Avramović je govorio o tome kolika mu je čast i obaveza da bude novi kapiten Srbije, makar na jedan meč.

Aleksa Avramović je novi kapiten reprezentacije Srbije! Na utakmici kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine sa Finskom u Espu on će nositi kapitensku traku u odsustvu Bogdana Bogdanovića i Stefana Jovića. Obratio se Avramović novinarima pred posljednja dva meča kvalifikacija.

"Doši smo prije nekoliko sati, odmorili smo se u hotelu. Imali smo užinu, pogledali snimak, imali sastanak i sada so došli u halu. U dobrom smo rapoloženju kao i uvijek, jedva čekamo da sutra izađemo na teren i da pobijedimo utakmicu. Da nastavimo u našem ritmu", rekao je Aleksa Avramović.

Kada su ga pitali za kapitensku traku izrazio je zahvalnost svim saigračima i pogotovo selektoru Svetislavu Pešiću što mu je dao tako veliku čast i obavezu. "To ste dobro uradili domaći. Hvala na toj stvarno časti. To je velika čast i privilegija. Jedna od stvari koje nisam mogao da zamislim iskreno. Tako da hvala mojim saigračima i selektoru što me izabrao. To je samo dodatna odgovornost, da sutra obezbijedimo pobjedu i da u ponedjeljak lijepo Joviću obezbijedim kapitensku traku", dodao je Avramović.

Kakvi su neki novi klinci?

Mnogo mladih košarkaša je dobilo priliku u sastavu Srbije sada kada je obezbijeđen plasman na Eurobasket. Oni su pokazali veliki entuzijazam i novi kapiten je vidio mnogo pozitivnih stvari kada su neke nove snage došle u tim Srbije. "Nas je bilo dosta na treninzima i svi momci su pokazali ogromnu energiju. Svi ti mladi momci koji su 2003, 2005. i 2006. godište su pokazali ogromnu želju. Zaista sam presrećan kada vidim sa kakvim entuzijazmom dolaze na svaki trening i sa kakvim entuzijazmom žele da uče. To je pravi put i siguran sam da će to u budućnosti donijeti velike uspjehe našoj reprezentaciji", istakao je on.

Na pitanje da li su ti mladi momci spremni da nose tim do novih pobjeda, rekao je da ne mora Srbija da brine za budućnost. "Naravno da može, naravno da može. Uvijek će doći novi igrači i nove generacije koji će nastaviti tim putem. Uvijek nam je lijepo da se okupimo. Jedva čekamo da izađemo na teren, družimo se svi i vrhunska je atmosfera. Mi znamo što smo tu. Nema veće časti nego igrati za reprezentaciju. Odmah imaš lijep osećaj u duši i to se lako prenosi na ostale. Iz toga može samo dobro da izađe. Kada se tako nešto dobro desi, to te vezuje za cijeli život", istakao je Avramović.

