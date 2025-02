Sve što treba da znate o novim "orlovima" Svetislava Pešića u Finskoj

Svetislav Pešić je okupio potpuno novi tim i sada će isprobati mlade snage u mečevima koji nemaju nikakav rezultatski značaj za "orlove".

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Prebrinula je Srbija sve brige i kvalifikovala se na Eurobasket 2025. godine nakon dvije pobjede nad Danskom u dvomeču u prethodnom FIBA prozoru, a sada srpski tim u finskom Espu igra pretposljednji meč kvalifikacija. Dok se neki drugi grčevito bore za plasman na Evropsko prvenstvo Srbija ima taj luksuz da razigrava mlade košarkaše. Selektor Svetislav Pešić je izabrao svojih 12 za ovaj meč, a za razliku od nas Fincima je pobjeda prijeko potrebna.

Kad je meč i gdje je prenos?

Utakmica u Espu je na programu od 17:30 po našem vremenu. Osim tekstualno uz MONDO utakmica će biti prenošena na kanalima Radio Televizije Srbije.

Ko igra?

Prvo smo vidjeli širi spisrak reprezentacije Srbije sa velikim brojem mladih košarkaša i sa nekim momcima iz Košarkaške lige Srbije, zatim je dato 14 imena, a na meču sa Finskom na kraju će nastupiti: Aleksa Avramović, Dušan Ristić, Uroš Trifunović, Dušan Beslać, Boriša Simanić, Mihailo Petrović, Bogoljub Marković, Aleksa Radanov, Dejan Davidovac, Filip Petrušev, Arijan Lakić, Balša Koprivica, Mario Nakić i Asim Đulović.

Ko je novi lider?

"Hvala na toj stvarno časti. To je velika čast i privilegija. Jedna od stvari koje nisam mogao da zamislim iskreno. Tako da hvala mojim saigračima i selektoru što me izabrao. To je samo dodatna odgovornost, da sutra obezbijedimo pobjedu i da u ponedjeljak lijepo Joviću obezbijedim kapitensku traku", rekao je novi kapiten Srbije Aleksa Avramović koji će biti lider tima u odsustvu Bogdana Bogdanovića i Stefana Jovića.

Ko igra za Finsku?

Za Finsku će na meču sa Srbojom igrati neka dobro poznata imena. Pored jedinog evroligaša u ovom timu Mikaela Jantunena, tu su veteran Sasu Salin koga dobro znamo iz ABA lige kao i Edon Mađuni, Albanac porijeklom sa Kosova i Metohije kome je otac svojevremeno igrao u jugoslovenskoj ligi. Selektor Lasi Tuovi je pozvao i neke debitante, a sastav izgleda ovako: Sasu Salin, Oliver Nkamua, Pertu Blomgren, Mikael Jantunen, Elijas Valtonen, Aleksander Madsen, Edon Mađuni, Samu Adler, Andre Gustavson, Jakon Grandison, Ilari Sepala, Mihael Alto.

(MONDO)

BONUS VIDEO: