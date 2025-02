"Moja djeca će morati da pričaju srpski": Nikola Jokić prvi put otkrio koliko mu je to važno

Najbolji košarkaš svijeta o važnim lekcijama roditeljstva koje je do sada naučio i koje tek planira da održi svojoj djeci. Srpski jezik biće jedna od najvažnijih.

Izvor: YouTube/ Denver Nuggets

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić u emotivnoj ispovijesti za sajt svog tima Denver Nagetsa govorio je o stvarima van košarke, koje su mu prioritet čim se skloni sa terena. Naravno, na prvom mjestu su mu porodica, supruga Natalija, ćerka Ognjena i sin Ignjat.

"Kao otac naučio sam da 'jedan plus jedan' nisu 'dva'. Definitivno je u tome mnogo uživanja, mnogo radosti, mnogo sjajnih uspomena, ali je na neki način to i posao. To je 24-časovni posao, posebno za majku. Ja mogu da odem i da igram utakmice na gostovanjima, ali majke imaju praktično cjelodnevni posao. Veoma sam zahvalan za to Nataliji i mislim da je to najvažnija stvar na planeti", kazao je Jokić.

Naglasio je da insistira na tome da mu djeca govore srpski, iako će odrastati u Americi bar dok on igra košarku, a igraće je u SAD još dugo.

"Iako starija ćerka ide u školu i engleski joj je glavni predmet, moja nećaka i nećak imaju majku koja je Amerikanka i pričaju engleski, ali mislim da djeca moraju da uče srpski i biću strog što se tiče toga. Vjerovatno ću biti i loš tata što se toga tiče u nekim momentima, ali to mi je veoma važno i mislim da će biti dobro za njih", dodao je Nikola.

Sebi kao djetetu bi poručio samo jedno

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Radi sve što nisi htio da radiš, jer si mislio da nije dobro. Radi svašta, jer ćeš žaliti za stvarima koje nisi radi. Radi šta god da pomisliš, jedi, popij, idi negdje, uradi nešto, bilo šta", kazao je Jokić.

Podsjetili su ga autori serijala "Priča iza zvijezde, put ka zlatu" na to da je bio draftovan dok je u TV-prenosu išla reklama za "Tako bel".

"Mislim da nikad nisam jeo u 'Tako belu', samo zbog toga", rekao je on ironično, osvrnuvši se na činjenicu da je odabran tek u drugoj rundi NBA drafta 2014, kao 41. "pik".

"U trkama konja postoje brojevi od jedan, dva, tri, pa do 12. Postoje neki dobri brojevi, postoje neki loši brojevi. Imao sam prijatelja koji mi je govorio da ne postoji loši broj, već samo dobar i loš konj. Bez obzira na okolnosti, dobar igrač će naći put", kazao je Nikola.

Vidi opis "Moja djeca će morati da pričaju srpski": Nikola Jokić prvi put otkrio koliko mu je to važno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 10 / 10

Govorio je i o saradnji sa nekadašnjim MVP-em Raselom Vestbrukom od prošlog ljeta u Golden Stejt Voriorsima. Kao saigrači se sjajno slažu.

"Sada djeluje kao da je perfektno. Mislim da je malo usporio za mene, ja sam se uzbrzao i mislim da smo našli pravu sredinu u ovom trenutku. Zaista dobro funkcioniše za nas".

Priznao je koji su mu omiljeni igrači bili.

"Dok smo odrastali to su bili Peđa Stojaković, Vlade Divac, bili su u NBA. Naravno, Majkl Džordan, Medžik Džonson, Šekil O'Nil. Zatim Kobi, Lebron i ako kažem Tim Dankan, Dirk Novicki... Volio sam i Trejsija Mekgrejdija, bio je zaista dobar, mislim da je veoma talentovan igrač. Bio je jedinstven igrač, a nikad nisam pominjao njegovo ime. Trejsi Mekgrejdi".

Da može da promijeni jednu stvar o Ol-staru, šta bi promijenio? "Da bude jedan dan. Da sve bude u jedom danu".