Kako je podkaster "riješio" Jokića: Dvije noći nije spavao i napravio savršeni plan, Nikola pobjesnio!

Trener Lejkersa Džej-Džej Redik uspio je da sa svojim timom uradi što je malo kome pošlo za rukom - da zaustavi Nikolu Jokića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Thinking Basketball

"Džej-Džej Redik upravo je napravio najbolji defanzivni plan ikad za Nikolu Jokića", navedeno je u video-analizi pobjede Lejkersa protiv Denver Nagetsa pretprošle noći.

Trener slavne franšize iz El-Eja našao je način da njegov tim pobijedi Denver 123:100 i ograniči Jokića za njegove standarde (12 poena, 10 asistencija, 13 skokova), uz šut iz igre 2-7 i samo jednim, neuspješnim pokušajem za tri poena.

Kako je to uradio? "Dvije noći nisam spavao pripremajući se za tu utakmicu", priznao je Džej-Džej Redik novinarima nakon pobjede. I naravno da je najveću pažnju obraćao na Nikolu i na njegove partije iz prethodnih sezona. I došao je do tri zaključka:

Neophodno je spriječiti Jokića da se približi obruču,

Stati ispred njega na liniju dodavanja i spriječiti ga da primi loptu kada se podvuče ispod linije penala,

Izazivati druge igrače da šutiraju.

"Tokom finala Zapadne konferencije 2023, Lejkersi su ostvarili određeni uspjeh tako što su stavili krilnog igrača (Ruija Hačimuru) da čuva Jokića i to je omogućilo Entoniju Dejvisu da rotira sa strane pomoći i da pomogne. Ali to nije mnogo pomoglo protiv Denverove mašine koja ih je počistila i osvojila titulu. Redik je to 'pozajmio' tako što je Hačimura ponovo čuvao Jokića, a Džekson Hejz je čuvao Erona Gordona. I na početku je djelovalo kao već viđeni film, sa ničim zaista novim", navedeno je u analizi.

Ipak, snimak koji se nije vidio u prenosu pokazao je šta su Lejkersi zaista smislili.

"Vidite Hačimuru kako bez lopte pokušava da izgura Jokića iz reketa, 'iznad' linije penala i kako pokušava da mu organiči kretanje. I šta radite kada neko pogodi 75 odsto šuteva unutar reketa i kada je skoro perfektan dodavač sa tih pozicija? Ne dozvolite mu da primi loptu u toj zoni", objašnjeno je.

I zaista, Hačimura je već od uvodnih minuta insistirao na agresivnoj odbrani od Jokića, branio ga je još od polovine terena, pokušavao da mu oteža... Povrh toga, Lejkersi su smislili rješenje i za situacije kada su igrali sa niskom petorkom, jer je onda Ostin Rivs udvajao u odbrani u reketu, cijeli tim je popunjavao prostor u reketu i ponovo su izazivali ostale igrače Denvera da gađaju.

Bilo je i takvih situacija da je čitav tim Lejkersa morao da čuva Jokića dok su njegovi saigrači šutirali i šutirali... Rasel Vestbruk pokušao je 17 puta, Eron Gordon 15, Majkl Porter Džunior 14, Džamal Marej 13... A Jokić - samo sedam.

U jednom trenutku, Jokić je i izgubio živce od tolike agresije Lejkersa, pa je laktom u napadu zakačio Džareda Vanderbilta. I u narednom napadu se Vanderbilt nije odvajao od njega i bio je kao zalijepljen sve dok mu nije "iščačkao" loptu. Našli su ne samo način da ga zaustave košarkaški, već i da ga frustriraju.

Vanderbiltova odbrana podsjetila je na iritiranje protivnika koje je koristio Denis Rodman devedesetih u dresu Čikago Bulsa.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Takav pristup ne da je dao rezultat, već je doprinio da Somborac sam izgubi šest lopti, a da košarkaši Denvera izgube još pet pokušavajući da mu je dodaju. Koliko god nerviralo Nikolu, njihov način je definitivno "upalio".

Lejkersi su Jokića pratili po cijelom terenu, udvajali, utrajali i došli do toliko lopti da su čak 39 odsto od svoja 123 poena postigli iz kontranapada. Lebron je trčao u kontre, poentirao iznova i iznova, a Denver je pokušao na to da odgovori koristeći Jokića kao "kvoterbeka". I konačan rezultat je pokazao koliko je ko uspio.

Zanimljivo je da su Lebron Džejms i trener Lejkersa Redik prošle godine razgovarali o strategiji protiv Jokića javno, u popularnom podkastu čiji je Redik bio autor dok nije preuzeo ekipu iz El-Eja minulog ljeta. Tada su definiciju sveli u rečenicu: "Gledati gdje je prazan prostor i kako ga iskoristi". Tako je Jokiću dopuštano da bude u pozicijama u kojima nije bio opasan kao u zoni ispod koša, daleko od obruča i tamo gdje nije bio pretnja za cijeli tim Lejkersa kao inače, koliko god to bilo praktično nemoguće ako govorimo o najboljem košarkašu svijeta čitave ove decenije.

"Ovo nije dokaz da je način savršen, već je dokaz uspješnosti koncepta Lejkersa koji igraju sa niskom petorkom u odbrani od Jokića", navedeno je u analizi.

Prošle godine Džejms i Redik razgovarali su o tom konceptu uz vino u Redikovom podkastu, a sada su ga primijenili na terenu i dobili potvrdu da imaju ideju o tome kako bi trebalo igrati protiv Nagetsa. Jedno je sigurno, Denver će sljedeći put sigurno biti spremniji.

