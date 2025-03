Krije se pod lažnim imenom i uvijek traži isto od posluge: Ovako izgleda Jokićev život u Americi van terena

Nikola Jokić u hotelima ne boravi pod svojim imenom. Otkrio je šta obavezno traži kada uđe u sobu i kako izgledaju njegova putovanja mimo pažnje medija.

Izvor: Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić postao je za deset godina u Sjedinjenim Državama najbolji košarkaš svijeta i jedna od najvećih sportskih zvijezda na planeti. To sa sobom povlači i promjene u njegovim navikama, pa je u međuvremenu da bi sačuvao privatnost na putovanjima počeo da se u hotelima prijavljuje pod izmišljenim imenima, kako ga ne bi salijetali zainteresovani fanovi i zaposleni.

S obzirom na to da od kraja 2023. godine sarađuje sa poznatim satom "Hotels.com", otkrio je u jednom intervjuu povodom te saradnje i svoje navike na putovanjima.

Prije svega, Jokić je priznao da ima svoje omiljene hotele i na popularnom havajskom ostrvu Maui. "Najbolja stvar na Mauiju je to da ste odmah na plaži, usluga je savršena, a sobe su zaista udobne. Takođe, hrana je veoma dobra, posebno doručak, pa je to savršena lokacija za izlazak i za istraživanje grada".

U tom odgovoru nazire se i ono što je Jokiću najbitnije u hotelima. "Dobar doručak, lijep bazen i spa. Kao i da bude udoban krevet, da lijepo miriše", kazao je on.

Jokića su pitali i da li postoji hotel u koji se nikad neće vratiti. "Da, ali neću vam reći koji je", odgovorio je on i pritom su mu postavili još nekoliko "blic pitanja".

Koji je njegov omiljeni obrok koji naručuje od posluge u sklopu "rum-servisa"? " Burger ", kratko je kazao Nikola.

", kratko je kazao Nikola. Da li koristiš lažno ime kada se prijavljuje u hotel? " Da ".

". Da li ulaziš u hotelsku sobu u patikama ili bos? "Bos", otkrio je Jokić.

Pogledajte jednu od Jokićevih reklama za "Hotels.com".

Newhttps://t.co/aWhiOSwydacommercial featuring Nikola Jokic and Peyton Watsonpic.twitter.com/5LpE7zarGJ — Alec Gwin (alecgwin.bsky) (@alecgwin)December 19, 2023

U jedan lanac brze hrane nikad nije ušao

Nikola Jokić nedavno je govorio o svom privatnom životu i porodici i tom prilikom poručio da nikad nije jeo u lancu brze hrane čija je reklama bila na TV-u u trenutku u kojem je bio odabran na NBA draftu 2014. godine.

"Mislim da nikad nisam jeo u 'Tako belu', samo zbog toga", kazao je Jokić ironično, ali je njegova poruka ipak stigla do kompanije kojoj je bila namijenjena.

Mit o Jokićevim litrama koka-kole

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Kada je došao u NBA ligu, Jokić je ozbiljno shvatio zadatak da mora ozbiljno da povede računa o svojoj ishrahi i navikama, a to je podrazumijevalo i neke radikalne promjene.

"I ranije sam jeo normalnu hranu - piletinu, pirinač, meso. Ali, spremana je na drugačiji način nego ovdje. Ovdje ona nema ukus. Samo mi je potrebno da to okusim... Ali, pomogli su mi savjeti ljudi iz Denvera. Zaista su me spremili za NBA. Srećan sam jer su mi to uradili", rekao je tada Nikola.

Priznao je da su mu nedostajali ćevapi u Americi, "ali ionako ih ovdje nema dobrih", tješio je sam sebe.

Iz Srbije mu je najviše nedostajao riblji paprikaš, a često su ga tjerali da priča i o svojoj ljubavi prema koka-koli.

"Da, pio sam možda i tri litre na dan. Bilo je to baš mnogo. Nikad je nisam pio od jutra, jer smo imali treninge, a nisam mogao pre toga. Ali, poslije treninga sam pio čašu za čašom. Nisam mogao da prestanem", priznavao je Jokić.

Od dolaska u NBA godinama nije pio ni kap tog pića.

"Na letu za Denver popio sam posljednju koka-kolu ikad", dodao je Jokić.

Da nije veliki profesionalac i radnik, Nikola se ne bi odrekao svega zbog najvišeg cilja - MVP priznanja, kojih ima tri, kao i NBA titule, koju za sada ima jednu. Pogledajte kako sada snažno izgleda onaj "debeljuca" iz Sombora, koji je postao ne samo jedan od najboljih, već i najjačih košarkaša.

Vidi opis Krije se pod lažnim imenom i uvijek traži isto od posluge: Ovako izgleda Jokićev život u Americi van terena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher Report Br. slika: 5 5 / 5

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!