"Odmah otpustite čovjeka koji je otjerao Dončića": Cijeli grad ga mrzi, sad je sve u rukama jedne osobe

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Niko Herison mora da dobije otkaz u Dalasu. To je nešto što navijači ovog kluba ponavljaju nedjeljama, još od kada je generalni menadžer Mavsa doneo suludu odluku da trejduje Luku Dončića u Lejkerse u zamjenu za Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i samo jednog pika prve runde. Od tada su kola krenula nizbrdo za tim iz Teksasa.

Već na debiju se povrijedio Dejvis, a da stvari budu gore na meču protiv Milvokija je Kajri Irving doživio najtežu povredu u sportu, pokidao je prednje ukrštene ligamente. Neće biti na terenu mjesecima, možda čak ni do 2026. godine. Poslije svega toga oglašavaju se mnogi, među njima je i novinar Kevin O'Konor.

Analitičar koji radi za "Jahu" je žestoko isprozivao Herisona. "Vlasnik Maveriksa Patirk Dumont mora da otpusti Herisona već danas. Ova povreda Kajrija mu je prilika da zaradi poštovanje i povjerenje navijača i da prizna da je napravio veliku grešku i da je sve to bila Nikova krivica", poručio je O'Konor.

Dalas je trenutno na skoru 33-20 i drži 10. mjesto, posljednje koje vodi u plej-in turnir. Blizu su ispadanja iz plej-of zone, a čak i da uđu u plej-in turnir male su šanse da će bez glavnih igrača da urade nešto veliko. Posebno ako se uzme u obzir da ih je prošle sezone Dončić odveo u finale i da su se borili za titulu. U istom periodu su Lejkersi sa Lukom krenuli uzlaznom putanjom, nižu pobjede i nalaze se u vrhu NBA lige.

Ko je vlasnik Dalasa Patrik Dumont?

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Prvi čovjek Dalasa je Patrik Dumont koji se "dobro udao", kako bi se žargonski reklo. Poslije smrti milijardera Šeldona Adelsona 2021. godine je porodičnu finansijsku imperiju preuzela njegova supruga Mirjam Adelson, a Dumont je od 2009. godine u braku sa njenom ćerkom iz prvog braka Sivon Dumont.

Upravo je poslije toga počeo njegov uspon u porodičnoj korporaciji u Las Vegasu, krenuo je kao finansijski savjetnik, pa postao jedan od čelnih funkcionera u kompletnom tom sistemu.

"Vjenčao se u porodicu sa novcem. Da on priča nekome šta je potrebno za pobjeđivanje... Razumijem da si šarmantan i da si ušao u tu porodicu koja ima mnogo novca, čestitam ti na tome, ali šta si još postigao osim što si išao u školu. Završio si školu, ali šta si još postigao? Nemam mnogo simpatija za takve ljude. Imaj malo stila. Priznaj da je teško, da ste potcijenili situaciju, priznaj da ste novi, da pokušavate da donosite bolje odluke iz dana u dan, poštujte navijače... Ali oni to ne rade. Oni ne mare za navijače, za Dalas, za ljude u Dalasu... Za njih je to imovina", isprozivao ga je javno bivši član organizacije Dalas Bob Vulgaris.

