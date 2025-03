Oglasio se trener Olimpijakosa pred Partizan: Otkrio u kom sastavu njegov tim napada crno-bijele

Jorgos Barcokas, trener Olimpijakosa, je govorio o ambicijama tima pred važan meč sa Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Partizan igra veoma važan meč 28. kola Evrolige. Crno-bijeli su otputovali u Pirej gdje će u petak igrati protiv Olimpijakosa u 20.15 sati. Prvoplasirani tim iz Grčke je gotovo u kompletnom sastavu i nada se da će se revanširati Parnom valjku za poraz u Beogradu (78:70).

Nema sumnje da Olimpijakos želi da pruži mnogo bolju partiju, a o tome je govorio i trener crveno-bijelih iz Pireja: "Partizan je ekipa sa najviše ukradenih lopti u takmičenju. Igraju agresivnu odbranu i štite reket. Zbog toga moramo da odigramo mnogo bolje nego posljednjih pet minuta meča u Beogradu. Naravno, igrali smo bez Vezenkova, a Furnije je bio pod virusom... To je bila specifična situacija. Imali smo najniže procente u nekoliko rubrika - u procentu šuta, asistencijama", rekao je Jorgos Barcokas.

Barcokas ima rješenje: "Moramo da uradimo sve suprotno, da igramo brže, sa više dodavanja, da bolje pogađamo. U toj utakmici smo imali 21 posto šuta za tri, čini mi se. Ako postoji šansa da se pogodi, onda to moraš da uradiš. Generalno moramo da odigramo bolju utakmicu protiv tima koji se bori za plej-of, ako mene pitate šanse su im jako dobre, mi moramo biti spremni zato što je svaki meč važan", objasnio je Barcokas.

Najdžel Vilijams-Gos je doživio povredu u prethodnom meču Olimpijakosa, te je tim iz Pireja strahovao da li će imati organizatora igre spremnog sa ovaj meč. Na kraju, stigle su pozitivne vijesti za ovaj tim: "Gos je odradio individualni trening juče i odradiće sa ekipom danas i nadamo se da će biti dobro, da će moći da igra", rekao je Barcokas.

S obzirom na to da je u Olimpijakos stigao Sejben Li, bivši igrač Makabija, to će u mnogome pomoći crveno-bijelima da pokažu svoje najbolje izdanje. "Kad su ostali igrači u pitanju - nemamo ništa novo, svi su spremni i zdravi. Što se tiče Lija, on je u dobrom takmičarskom ritmu, nema sumnje da će biti u startnoj postavi i nadamo se da će igrati i da će nam pomoći", zaključio je Barcokas.

Olimpijakos je prvi na tabeli Evrolige i ima 20 pobjeda i sedam poraza. Partizan je trenutno osmi sa skorom 15-12.