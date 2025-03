Prvi je saznao Jokićevu odluku: "Nikola je dobio ono što je želio"

Poznati novinar Adrijan Vojnarovski došao je u Beograd i pričao je o Nikoli Jokiću, evropskoj košarci i novom poslu.

Ukoliko pratite košarku, posebno NBA ligu, onda vam je mnogo dobro poznato ime Adrijana Vojnarovskog. Čuveni američki novinar došao je u Beograd i gleda juniorski turnir Evrolige. Sada ima novu ulogu, radi na univerzitetu Sent Bonaventur i gleda ko bi od talentovanih mladih evropskih košarkaša mogao da dobije šansu na spomenutom univerzitetu.

On je bio prvi koji je saznao da će Lebron Džejms da pređe u Los Anđeles Lejkerse, da će Kevin Durent da potpiše za Golden Stejt, da će Nikola Jokić da ostane u Denveru. Sada je sve to prošlost i ima novi zadatak. "Prvi put sam u Beogradu, znam da bogatu košarkašku istoriju u Srbiji, velike igrače, sjajne trenere, vrhunske timove. Biće mnogo odličnih igrača na turniru iz cijele Evrope, neki od njih su potencijalni kandidati za Sent Bonaventur sljedeće godine, dok sa drugima želim da uspostavim kontakte za budućnost, posebno sa mlađim igračima", rekao je Vojnarovski u razgovoru za "Meridian sport".

Veliki broj mladih srpskih igrača odlazi u američke srednje škole da tamo traži šansu. "Kada dovodite nekog srpskog igrača, onda znate šta time dobijate - košarkaša koji je timski orijentisan i koji igra sa strašću, hoće da uči, nesebičan je i vrlo vjerovatno dobro šutira. To su osobine koji svaki trener želi i smatram da je Sent Bonaventura odlično okruženje za srpske igrače, fokusirani smo na košarku, nema previše spoljnih distrakcija. U Srbiji se dosta pažnje posvećuje individualnom razvoju igrača, postoji povezanost između onoga što mi nudimo i što srpski igrači traže. Naravno, ima i period adaptacije na Ameriku, ali oni koji ranije odu lakše se priviknu i brže se uklope na koledž košarku".

"Jokić pušta da igra priča umjesto njega"

Nezaobilazna tema bio je Nikola Jokić. "Sjećam se kada su ga Tim Koneli i Arturas Karnišovas draftovali u Denveru i pričali da ima ogroman potencijal. Majkl Meloun je počeo da gradi igru oko njega i napredak se odmah vidio. Jokić je redefinisao ulogu centra u NBA ligi. Pokazao je da ne morate mnogo da pričate, već da pustite da igra priča umjesto vas. Rijetko govori o sebi, uvijek ističe ekipu i to zaslužuje poštovanje. Imao je i istorijsku utakmicu protiv Finiksa, nevjerovatan je. Ne samo što je postao najbolji igrač na svijetu, već i način na koji je to učinio."

Našalio se i na temu ljubavi koju Nikola ima prema konjima. "Privrženost prema Srbiji je očigledna. Bez obzira na to da li osvoji titulu ili ispadne u plej-ofu, znaš da će poslije toga da ode na hipodrom i da se posveti konjima. I onda će da se pojavi na pripremama, spreman za novu sezonu."

Ima samo riječi hvale na njegov račun. "Ima malo igrača njegovog statusa o kojima američka javnost zna tako malo, ali je to ono što on želi. Fokusiran je na igru i ekipu. Izuzetno je ljubazan i skroman u Denveru, svi ga vole, kada pričate sa saigračima i trenerima koji su radili sa njim, svi kažu da nije bilo nikoga poput njega. Ima jedinstvenu priču. Draftovan je u drugoj rundi, sa tijelom u koje su mnogi sumnjali i stilom igre koji su ljudi teško mogli da zamisle. Ne samo da je postao najbolji igrač na svijetu, nego je možda i jedan od najboljih centara u istoriji košarke. Fenomen je."

Da li ćemo vidjeti NBA u Evropi?

Već neko vrijeme priča se o tome da NBA liga dolazi u Evropu i da bi mogli da vidimo novo takmičenje. "Ne znam mnogo više od onoga što sam vidio i pročitao, smatram da bi to bilo korisno. Rekao bih da je samo pitanje vremena kada će NBA imati timove u Evropi. Znam da je trenutno NBA liga fokusirana na širenje u još nekoliko gradova u Americi, ali vjerujem da ćemo vidjeti franšize i u Evropi, možda je to prvi korak ka tome."

Nada se Adrijan da neće doći do velikih promjena. "Smatram da evropska košarka ne treba da se 'amerikanizuje'. FIBA igra je lijepa na svoj način, NBA liga preuzela je mnogo elemenata od FIBA košarke, uz međunarodne talente. Denver igra na način koji odgovara Jokiću, Janis Adetokumbo, Luka Dončić i niz MVP igrača koji su uzimali tu nagradu prethodnih godina su internacionalci, evo i Šej Gildžus-Aleksander iz Kanade može potencijalno da bude MVP.

Uvjeren je da će u budućnosti biti još trenera koji nisu Amerikanci, a koji vode NBA klubove. "Darko Rajaković je postao NBA trener je Toronto želi mladu ekipu. Koga su doveli za to? Srbina koji zna kako se razvijaju mladi igrači. Nekada su američki treneri dolazili u Evropu da podučavaju košarku, sada su Evropljani ti koji donose znanje u Ameriku i to je nevjerovatan razvoj", zaključio je Vojnarovski.

