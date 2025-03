"Znali smo da neće biti lako": Željko Obradović o Partizanovoj drami protiv Mornara

Trener crno-bijelih oglasio se poslije pobjede protiv Mornara, izborene u završnici meča u Beogradskoj areni

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je u dramatičnoj završnici u Beogradskoj areni pobijedio "fenjeraša" ABA lige Mornar iz Bara između važnih evroligaških utakmica. Trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je da je i očekivao da meć bude komplikovan, s obzirom na trenutni kalendar najjačeg takmičenja.

"U seriji utakmica ispred nas znali smo da ni ovaj meč neće biti nimalo lak, bez obzira na to što je Mornar na poziciji na kojoj je. Oni su došli da igraju utakmicu i igrali su vrlo dobro, sa izvanrednim šutem za tri poena, pogotovo u posljednjoj četvrtini, u kojoj su šutirali za t ri poena 7/10. Hvala svima koji su došli da nas podrže. Što se tiče utakmice, to je odrađeno kako je odrađeno, s obzirom na to da za dva dana imamo još jednu utakmicu, preksinoć smo igrali. U četvrtak je nova utakmica protiv Bajerna, probali smo da rasporedimo neke snage i minutaže", rekao je Obradović poslije meča.

Partizan je protiv Mornara nastupio bez Sterlinga Brauna, Tajrika Džounsa i Isaka Bonge. Da li će biti u sastavu u utorak protiv Albe u Beogradskoj areni?

"Odlučio sam da su oni ti koji je trebalo večeras da odmore. Prošlu utakmicu su ovdje protiv FMP-a van tima bili Karlik Džouns i Brendon Dejvis, a večeras sam se odlučio za tu trojicu igrača."

Da li je ekipa zdravstveno u redu pred meč u utorak?

"Da, roster večeras nije određen na osnovu problema, nema problema, već je moja odluka da tu trojicu igrača odmorim. Sve su to moje odluke, naravno."

Crno-bijeli će poslije meča protiv Albe u utorak gostovati Bajernu u četvrtak.