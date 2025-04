Kendrik Nan objasnio zašto je odbio ponudu Partizana

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobitnik nagrade "Alfonso Ford" za najboljeg strijelca u Evroligi, bek Panatinaikosa Kendrik Nan, nastavio je sa dominacijom i u drugoj sezoni u Atini. On je nedavno obnovio ugovor sa Panatinaikosom do kraja sezone 2027/2028 i za to vrijeme će zaraditi 14.500.000 dolara."Basket news" je u međuvremenu podsetio na dolazak Nana u Evropu, kada je umesto u Partizan, Amerikanac odlučio da ode u Atinu:

"Glasine? Nisu bile glasine, bila je to istina. Partizan me je kontaktirao nekoliko puta tokom ljeta. Jedan od mojih trenera iz Majami Hita mi je rekao da bi trebalo da idem tamo, da bi to bilo odlično okruženje za mene. Morao sam da sagledam sve aspekte. Procijenio sam da mi Panatinaikos najviše odgovara zbog stila igre, slobode koju trener Ataman daje igračima", rekao je Nan svojevremeno za "Mozzart Sport".

Vidi opis Kako je Kendrik Nan odbio ponudu Partizana? Ovo su razlozi njegove odluke da ne potpiše za crno-bijele Kendrik Nan košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan na meču Olimpijakos - Panatinaikos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA, PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nan je potom i objasnio iz kog razloga je odbio da dođe u redove Partizana:"Nisam želeo da idem u tim koji ima igrače slične meni. U Panatinaikosu sam procenio da mogu najviše da doprinesem, da se izrazim od samog starta", rekao je Kendrik Nan koji je odmah u prvoj sezoni u dresu "zelenih" osvojio trofej Evrolige.

Nan je najbolji NBA igrač koji je stigao u Evorligu?

Veliki broj igrača iz NBA lige je kroz istoriju dolazio da se okuša u evropskoj košarci. Pojedini od njih bili su uspješni, neko je postao promašaj sezone, dok je Nan odmah po dolasku u Atinu počeo da "pušta kišu". Već u prvoj sezoni je vodio Panatinaikos do titule prvaka Evrope, a u sljedećoj je otišao korak dalje u ličnoj statistici. Nan ove sezone u prosjeku bilježi 21,1 poen, 3,6 skokova i 4,3 asistencije uz šut za dva 57,3 odsto, kao i za tri - 42,6. Primera radi Loni Voker se nije proslavio u Evroligi, kao i Kemba Voker, ali Nan je sasvim druga priča.

Kendrik Nan Izvor: YouTube/Euroleague

Crvenoj zvezdi je nedavno spakovao 31 poen u tijesnoj pobjedi "zelenih" od 111:104, čime je Zvezda regularni dio okončala na ivici plej-ina i 10. mjestu. U NBA ligi Nan je igrao za Majami, Los Anđeles Lejkerse i Vašington, a u prosjeku je bilježio 12,1 poen u najjačoj ligi na svetu. Ove sezone ga čeka okršaj u plej-ofu sa Efesom gdje će pokušati da Panatinaikos prvo odvede na fajnal-for, a kasnije i do odbrane titule šampiona Evrope.