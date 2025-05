Džoel Bolomboj operisan u SAD: Crvena zvezda se oglasila o svom centru

Zvezdin košarkaš nedavno je otputovao u SAD na liječenje, a u Americi je i operisan.

Košarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj uspješno je operisan u SAD, saopštili su na zvaničnom sajtu crveno-bijeli.

"Ljekarski tim koji je obavio intervenciju na povređenom stopalu našeg igrača, izuzetno je zadovoljan tokom operacije, kojom je sanirana povreda centra Crvene zvezde", ističe se u saopštenju.

Bez obzira na to što su ljekari u SAD zadovoljni rezultatom operacije na koju je Džoel otputovao prije nekoliko dana, Zvezdin stranac neće moći da se vrati na teren do kraja sezone. Oporavak od ove operacije zahtjeva duži oporavak, što znači da će nekadašnji reprezentativac Rusije propustiti sve mečeve do kraja sezone.

Džoel Bolomboj se povrijedio tokom utakmice Evrolige protiv milanske Olimpije u Beogradu, sredinom marta. Tada je saopšteno da iskusnog košarkaša čeka pauza od tri do šest nedjelja, ali je povreda zapravo mnogo komplikovanija. Novi pregledi u SAD koji su obavljeni početkom nedjelje, potvrdili su da je u pitanju povreda na stopalu koja može da se sanira jedino operacijom.

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj bio je do povrede jedan od najboljih igrača tima. Na 18 odigranih mečeva u Evroligi ove sezone prosječno je bilježio 10,2 poena, 8,3 skoka i gotovo po jednu ukradenu loptu i blokadu. Na 16 mečeva u regionalnoj ligi imao je manju minutažu i manju ulogu - prosječno je postizao 7,3 poena i 5,3 skoka.

Bolomboj je rođen u Donjecku iz mješovitog braka - majka mu je Ruskinja, a otac iz Konga. Odrastao je u SAD, gdje je pohađao koledž, a kao 52. pik izabran je na draftu 2016. godine. Igrao je za Jutu i Milvoki, pa CSKA iz Moskve i Olimpijakos prije nego što je 2023. godine stigao u Crvenu zvezdu.